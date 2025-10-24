【ブリュッセル＝上杉洋司】欧州連合（ＥＵ）は２３日、ロシア産液化天然ガス（ＬＮＧ）の２０２７年１月からの輸入禁止などを盛り込んだ対露制裁で合意した。

米国も２２日に新たな対露制裁を発表しており、ＥＵの執行機関・欧州委員会のウルズラ・フォンデアライエン委員長は記者会見で、「（欧州と米国の）制裁が同時に行われるのは好ましいことだ。ロシアに圧力をかけ続ける」と強調した。

ＥＵは首脳会議を２３日、ブリュッセルで開き、ロシアの侵略を受けるウクライナへの軍事・財政支援の継続などを確認する成果文書をまとめた。親露政権のハンガリーを除く２６か国が成果文書を支持した。

第１９弾となる制裁は露産ＬＮＧの輸入について、短期契約については６か月以内に終了し、長期契約は２７年１月から禁止する。また、露産原油の輸送に協力する「影の船団」と呼ばれるタンカーなどの船舶１１７隻を新たに制裁対象とした。制裁対象は計５５７隻となった。さらに、ロシアによる制裁回避のため利用が増えているとして、中央アジア・キルギスの暗号資産の開発者や運営会社にも制裁を科した。

成果文書には、長期的な支援に加え、ウクライナが２６、２７年に必要とする財源の確保にＥＵが取り組むことも盛り込んだ。一方、新たな支援策として注目されていた露凍結資産をウクライナに貸し付ける案は、合意に至らなかった。

首脳会議に出席したウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、露凍結資産を使った支援の大部分が欧州製兵器の購入に充てられると強調。「（ウクライナと欧州の）双方に利益をもたらすものだ」と理解を求めたが、他国の資産の流用について、法的な問題や今後の国際秩序への影響などへの懸念が払拭（ふっしょく）されなかった。