キンプリ永瀬廉、小学生女子からのメッセージにキュン「ナチュラルに頬が緩んでるよ」

10月22日深夜放送の文化放送『レコメン！』内の『King ＆ Prince 永瀬廉のRadioGARDEN』にて、King ＆ Princeの永瀬廉が、小学生のファンからのメッセージに喜びを明かした。

【関連】キンプリ永瀬廉、ファンからの大歓声に感謝「ありがたいっすよ」「1番の栄養なので」

今回番組では、小学1年生の女の子から寄せられた、「私の将来の夢は廉くんと結婚することです。廉くん大好きです。どうしたら廉くんと結婚できますか？」というメールを紹介。

これを受けて、永瀬は、「やばいね。え、まじ可愛いね。こんなキュンとしたのは久々やねんけど」「俺、ナチュラルに頬が緩んでるよ、これ」と大喜び。

続けて、「でも悲しいのがさ、どうせ高校生とかになったらさ、これ言ってくれたこと忘れてさ、違う男に言ってるかもしらんと思うと俺は心が痛いです」「悲しいよ。そうなってほしくない」「ずっと俺と結婚するって言いながら大人になってほしい」と複雑な心境を明かして笑いを誘った。

その上で、「6歳でしょ？20歳差か…とか考えててもよくないよね。結婚しましょう。明日家行くんで。婚姻届持って待っててくださいね」とメッセージを送っていた。