「日本代表戦のせいで欠場。本当に残念だ」降格危機のソシエダ、久保建英が２戦連続招集外で現地ファンは落胆＆不満「クボへのマネジメントは恥ずべきだ」
降格圏の18位に沈む久保建英所属のレアル・ソシエダは、現地10月24日に開催されたラ・リーガ第10節で、９位のセビージャとホームで対戦する。
23日、その一戦に挑むメンバーが発表され、左足首を痛めている久保は前節のセルタ戦（１−１）に続いて招集外となった。
怪我を抱えている状態で日本代表に招集され、歴史的勝利を飾ったブラジル戦で54分間プレーしたレフティは、帰還後２試合連続で欠場となり、現地ソシエダのファンは落胆。クラブの公式SNSには次のような声が寄せられた。
「クボは？」
「まだタケがいない」
「またクボがいないのか」
「久保はまたしても日本代表の親善試合のせいで欠場する。クラブにとって本当に残念だ」
「クボへのマネジメントは恥ずべきだ」
「ワールドカップ出場を逃さないために休養を取っている」
チームが不振に喘ぐなか、崩しの切り札の復帰を待ち望む声が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
23日、その一戦に挑むメンバーが発表され、左足首を痛めている久保は前節のセルタ戦（１−１）に続いて招集外となった。
怪我を抱えている状態で日本代表に招集され、歴史的勝利を飾ったブラジル戦で54分間プレーしたレフティは、帰還後２試合連続で欠場となり、現地ソシエダのファンは落胆。クラブの公式SNSには次のような声が寄せられた。
「クボは？」
「まだタケがいない」
「またクボがいないのか」
「久保はまたしても日本代表の親善試合のせいで欠場する。クラブにとって本当に残念だ」
「クボへのマネジメントは恥ずべきだ」
「ワールドカップ出場を逃さないために休養を取っている」
チームが不振に喘ぐなか、崩しの切り札の復帰を待ち望む声が高まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？