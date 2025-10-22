2024年8月に韓国・KSPO DOME（オリンピック体操競技場）から始まった、Stray Kids（ストレイキッズ）史上最大規模となるワールドツアーのアンコール公演『Stray Kids World Tour 』が2025年10月18日・19日の2日間、仁川アシアド主競技場で開催され、全世界35地域56公演におよぶワールドツアーの最後を飾った。本稿では、ライブ写真とともにSTAY（※Stray Kidsのファンネーム）に伝えた感謝の想いをレポートする。

■スタジアムを埋め尽くしたSTAYとの“セレモニー”

この日は、2024年から1年以上続いたワールドツアー『Stray Kids World Tour 』の最終日。

会場は彼らの勇姿を見届けようと世界中から集まったSTAY（※Stray Kidsのファンネーム）で天井まで満席となり、まさにツアーのタイトル通り、セレモニーに相応しい圧巻の光景だった。ライブ開始時刻を迎えると「MOUNTAINS」のイントロが流れ、Felixの「Are You Ready？」の合図でキックオフ。そのまま「Thunderous」「JJAM」とアップテンポなナンバーで序盤から爆発的なテンションを生み出していた。

■韓国では初披露のユニットステージでSTAYを魅了

ふたりの高低音ボイスが折り混ざり中毒性を高める「Truman (HAN ＆ Felix)」、両者のスタイルの違うラップで疾走感を生み出す「Burnin’ Tires (Changbin ＆ I.N)」、憂いのある歌声でダークな世界観で魅了する「ESCAPE (Bang Chan ＆ Hyunjin)」、相手を想う切ない歌詞が感動を誘う「CINEMA (Lee Know ＆ Seungmin)」と韓国では初披露となるユニットステージも展開。

「CINEMA」ではこの日、来場したSTAYの名前をスクリーンに映す演出が実施され、歓喜するSTAYの姿も。またLee Know ＆ Seungmin は歌唱中、今回の長きに渡るワールドツアーの思い出を噛みしめるかような表情も見せていた。

ユニットステージ後のMCでは、Bang Chan ＆ Hyunjinは「またカムバックしようね。次はセクシーな路線に」とコメント。Seungminは「（『CINEMA』を通して）1年分思い出作りができて嬉しいし、今日は爽やかな気持ちです。Lee Knowさんとたくさんの方に『CINEMA』をお届けすることができて良かったです」と嬉しそうに語っていた。

■圧巻のドローンショー

8人は韓国の伝統衣装に着替えて再びステージへ。ダンスブレイクではHyunjinがアクロバットを披露し、“スキズの王子様”と名高いカリスマ性を見せつけた。

その後、「Walkin On Water」「S-Class」と続き、空を見上げると大量のドローンが出現。“dominATE” “celebrATE”の文字の他にトロフィーや“SKZ”のロゴが入ったボールなど「CEREMONY」のMVに登場するモチーフが表現され、壮大なドローンショーに会場は思わず息を呑んだ。

STAYの期待感が最高潮に達した瞬間、再び舞台がステージに切り替わり「CEREMONY」「Half Time」のパフォーマンスに突入。ステージに現れた巨大なトロフィーやサッカーボールを蹴る演出など、楽曲の世界観とスタジアムの特別感を煽る演出でSTAYを楽しませ続け、“前半戦”は終了した。

■“イライラダンス”に歓喜

MCでは客席を巻き込んだゲームも行われ、SNSで流行った“イライラダンス”をリレー式でメンバー全員がチャレンジすることに。

Lee KnowとHANが照れてしゃがみこんでしまうとSTAYは「かわいい」と絶叫。またラストのSeungminが挑戦する際には他のメンバーでぎゅっと固まってその様子を見届けるなど、彼らの仲の良さに癒される一幕もあった。

この日はサプライズで「Star Lost」と「Haven」をラストに披露し、全34曲をパフォーマンス。

K-POPアーティスト史上最多となる観客動員数のワールドツアーを成功させたStray Kids。そのあらたな歴史を刻んだツアーの最終公演は彼らの故郷で世界中のSTAYに見守られながら幕を閉じた。

世界を動かす8人のあらたな歴史のその先を、これからも見届けていきたい。

TEXT BY 近藤加奈子

■翻訳：Stray Kids締めくくりMCコメント

「眠れない時に観ている動画で、記憶に残ってる言葉があるんです。世界で一番高価な宝石はダイヤモンドだと言うじゃないですか。僕たち“Stray Kids”はダイヤモンドです。なぜなら、練習したりしてステージでキラキラ輝いているから。でも、その動画によると大切なのはダイヤモンドじゃなくて光のほうらしいんです。光がなければダイヤモンドもただの石ころだという話を聞いて、まさに僕らStray Kidsと STAYの関係に置き換えました。 僕らがダイヤモンドなら皆さんは僕らの光です」（Lee Know）

「アイドルとしてこうして大きなステージで公演ができて、僕らを好きでいてくれる方々と一緒に過ごせる…そんな時間がどんなに奇跡的なことなのかを気づかせてくれたツアーだったと思います。これからも皆さんがくださる愛、応援、恩を忘れず、側にいると心強い人間になるよう努力します」（HAN）

「規模がすごくて信じられなかったけど、こんな大きな会場でライブができる日が来て幸せでした。今年は大きな愛をもらいながら過ごしたと思いますが、その愛をもらうためにはより一層の努力が必要だと思います。そして、その努力に見合うかっこいい人間になれるよう、最善を尽くします。長く一緒にいたいので、名前の通りずっとSTAYしてください（笑）。また会いましょうね」（I.N）

「STAY、僕らとすごく久しぶりに会えたんじゃないですか？ 世界中を回りながらツアーをしている時も遠くから僕らを見守ってくれて、待ってくれているその思いをずっと感じていました。元気に戻ってきて、より良い姿を見せられるのはSTAYのおかげです。STAYに拍手！」（Felix）

「ここまでの道のりは簡単ではなかったですよね。いろんなことがあったし、『僕らの作る音楽はどうしてこんな成績なんだろう。好きになってもらえないんだろう』とデビュー初期からたくさん思うこともりました。でも、社長が『よくやってる。このまま頑張れば、君たちの音楽を認めて愛してくれるファンがついてきて、良い結果が出るから』と言ってくれて、メンバーを信じ合い、ここまできました。僕らの音楽、ステージを認めてくれて、好きでいてくれてありがとうございます」（Bang Chan）

「実は今年はすごく大変でした。もどかしさもあったし、声も出なくなっちゃって、もう終わりかと思いました。Stray Kidsでいたいのに『もうダメかもしれない』と思っていたんです。でもメンバーと無条件に愛してくれるSTAYのおかげで耐えることができて、こんな大きなスタジアムで公演できました。これからもStray Kidsは続きます。いつも僕たちの側にいてください。愛してます！」（Hyunjin）

「1年2カ月ツアーの中で個人でもグループでも本当に多くの紆余曲折がありました。ステージを終えて感謝の気持ちで笑顔になることもあれば、悔しくてひとり泣くこともあったり…でもそれは僕だけでなくメンバーみんなそういうことが一度はあったと思います。それでも多くの国、多くの人達の前でステージを披露することができて、ついに仁川でフィナーレを迎えることができました。これからも活動を頑張るので、僕らと一緒に年を重ねていきましょう」（Seungmin）

「（この公演のために食事制限をしていたため）ライブが終わったら美味しいものを食べようと本当に楽しみにしていたんですが、ステージの上でSTAYの愛をいっぱいもらってお腹いっぱいかもしれません。STAYが本当に僕たちをたくさん成長させてくれて、僕らがかっこいいアーティストになれるよう見守ってくれたお陰で、この場所に立てていると思うので、心から感謝します。ありがとうございます STAY！」（Changbin）

■10月19日公演のセットリスト

『Stray Kids World Tour 』

2025.10.19＠仁川アシアド主競技場

【SETLIST】

01.MOUNTAINS

02.Thunderous

03.JJAM

04.District 9

05.Back Door

06.BLEEP

07.DOMINO

08.Chk Chk Boom

09.Truman (HAN ＆ Felix)

10.Burnin’ Tires (Changbin ＆ I.N)

11.ESCAPE (Bang Chan ＆ Hyunjin)

12.CINEMA (Lee Know ＆ Seungmin)

13.Walkin On Water

14.God’s Menu

15.S-Class

16.CEREMONY

17.Half Time

18.Lonely St.

19.Cover Me

20.In My Head

21.TOPLINE(fest.Tiger JK)

22.Social Path (feat.LiSA) (Korean Ver.)

23.LALALALA

24.MEGAVERSE

25.MANIAC

26.SUPER BOARD

27.I Like It

28.My Pace

29.BLIND SPOT

30.Stray Kids

31.MIROH

32.Chk Chk Boom (Festival Ver.)

33.Star Lost

34.Haven