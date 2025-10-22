±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤ÎÈÓÉú¹¬ÂÀ¡Ö¤ä¤Ã¤È¼Ö°Ø»Ò¤Þ¤Ç¡Ä¡×¡¡¶á¶·Êó¹ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¡ÖÀäÂÎ¤ËºÇÁ±¤Ç¼£¤¹¡ª¡×
¡¡ÊÆÃÄÂÎ¡ÖAEW¡×½êÂ°¤ÎÈÓÉú¹¬ÂÀ¡Ê43¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¤òÉé¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡12ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖAEW¡¡COLLISION¡×¤Ç¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥À¡¼¤È¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÂÐ·è¤·¤¿ÈÓÉú¡£»î¹çÃæ¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥Ý¥¹¥È¤ÇÁê¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¥Þ¥ó¥º¥¥ã¥ê¡¼¤Î¾õÂÖ¤ÇÊú¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ì³°¤ËÍî²¼¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¥ê¥ó¥°¥¢¥¦¥ÈÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ÏÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ï±¦ÂçÂÜ¹ü¹üÀÞ¡£Á´¼£1Ç¯¡¢¥ê¥ó¥°Éüµ¢¤Þ¤Ç2Ç¯¤«¤«¤ëÂç¥±¥¬¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤È¼Ö°Ø»Ò¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤â¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¡¢Ãæß·¤µ¤ó¡¢¥±¥Ë¡¼¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆTony Khan¼ÒÄ¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¥¿ÈÅª¤ÊÊý¡¹¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤«¤é¼Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤ê°Ü¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì°Ê¾å¤Ë¤Ê¤¤¶ìÄË¡¢·ãÄË¤À¤±¤É¡£¤³¤ó¤ÊÃ»´ü´Ö¤ÇÂ¤âÂÎ¤âºÙ¤¯¤Ê¤ê¡¢12.4¥¥í¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤Ï½Ñ¸å¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¤É¤¦¼£¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ÏÁ´¤Æ¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÇÌ¤Íè¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÀäÂÎ¤ËºÇÁ±¤Ç¼£¤¹¡ª¡×¡Ê¸¶Ê¸¤Þ¤Þ¡Ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#³§¤ÎÎÏ¡×¡Ö#¼Â¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿µ½ÅÇÉ¡×¡Ö#ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö#ËÍ¤Î¤¿¤á¤Î¥Ü¥¯¥Î¥¦¥¿¡×¡Ö#70¤È4²¯Ê¬¤Î1¡×¡Ö#´ñÀ×¤ò¤ª¤³¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö#Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¤Î¤ÏºÇ¹â¡×¡Ö#AEW¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥×¥í¥ì¥¹°Ê³°¤Ë¤â»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¼ÒÄ¹¼«¤é¿§¡¹¤È¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡¢´¶¤¸¤¿¡£·ÀÌó±äÄ¹±äÄ¹¡¢¡¢¡¢²¿¤â¸À¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡£¥±¥Ë¡¼¤âÉû¼ÒÄ¹¤À¤¬ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²¿¤ÇÊÖ¤»¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡ªº£¡¢½ÐÍè¤ë»ö¡¢²ñ¼Ò¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø½ÐÍè¤ë»ö¤òÊû¤°¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£