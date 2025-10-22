¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤âŽ¤ÉÛÃÄ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä40Âå¤«¤éµÞÁýŽ¢¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¿ÍŽ£¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë"ËíÁª¤Ó¤ÎÂç´Ö°ã¤¤"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸×Ã«À¸±ûÃø¡¢ÀÄÌÚ¹¸´Æ½¤¡Ø·ò¹¯¼÷Ì¿¤¬¡È¤°¡¼¤Ã¡É¤È¤Î¤Ó¤ë¡ª ¤¹¤´¤¤¡Ö¿çÌ²¸ÆµÛ¡×¡Ù¡Ê¤¢¤µ½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤è¤ê¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¡ÖËí¡×
¡ÖËíÆñÌ±¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦Ëí¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢²¿ÅÙ¤âÇã¤¤ÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢»î¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛ¤ÎËí¤Ë½Ð¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤É¤ÎËí¤Ç¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤«¤é¤¤¤ï¤»¤ë¤È¡¢¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Á³¤Ë¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ëËí¤Ç¿²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤¬¿²¶ñ³«È¯¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤è¤êËí¤Î¤Û¤¦¤¬¸ÆµÛ¤Î¼Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ëËí¤ò³«È¯¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÎÀÇ½¤ÏÂ¿¾¯Íî¤Á¤Æ¤â¸ÆµÛ¤ò¿¼¤¯¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢Ëí¤¬´°À®¤·¤¿º£¤Ï¡¢¤³¤ÎËí¤µ¤¨»È¤¨¤Ð¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤ÎÂÎ°µÊ¬»¶¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ç¤â¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëí¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Æ¬¤Î½Å¤µ¡¢¼ó¤Î¥¢¡¼¥Á¡¢³Ü¤ÎÆ°¤¡¢Àå¤Î°ÌÃÖ¡¢µ¤Æ»¤Î¹¤¬¤ê¤Ê¤É¸ÆµÛ¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¾¯¤·¤Î³ÑÅÙ¤ä¹â¤µ¤Î°ã¤¤¤¬¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹°Ê¾å¤Ë¸ÆµÛ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¸ÆµÛ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ëËí¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¶ËÏÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£Ëí¤â¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¤ËÆÌ±ú¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤È»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹â¤µ¤Î°ã¤¤¤Ç¡¢¸ÆµÛ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËíÁª¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¡Ö¹â¤µ¡¦ÂÎ°µ¡×
ÍýÁÛÅª¤Ê¿²»ÑÀª¤È¤Ï¡¢Ëí¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤¿¤È¤¤Ë¼ó¤ÈÇØÃæ¤¬¼«Á³¤Ê¥«¡¼¥Ö¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¿åÊ¿¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÄÌ¤êÆ»¤È¤Ê¤ëµ¤Æ»¤¬¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÂ¿¤¯¤ÎËí¤Ï¡¢Æ¬¤ò¾è¤»¤ë¤ÈÆ¬¤¬ÇØÃæ¤ä¤ª¿¬¤Î°ÌÃÖ¤è¤ê¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤ÊËí¤Î¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î·çÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼ó¤Î°ÌÃÖ¤è¤ê¤âÆ¬¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢µ¤Æ»¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÞ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç¶õµ¤¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¸ÆµÛ¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¬¤ò¹â¤¯¤¹¤ë¤Î¤¬Ëí¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ÏËí¤ò»È¤ï¤º¤Ë¿²¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Æ¬Éô¤Î¿åÊ¿¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Á°·¹¤È¸å·¹¤Î¤·¤¹¤®¤ò²óÈò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î·çÅÀ¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÎ°µ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇØÃæÂ¦¤«¤éÁ´¿È¤ËÂÎ°µ¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ëí¤ËÆ¬¤ò¾è¤»¤ë¤È¡¢Æ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëí¤ÈÀÜ¤¹¤ë¼ó¤Ë¤Þ¤ÇÂÎ°µ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ°µ¤òÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¥¦¥ì¥¿¥óÁÇºà¤Î¤è¤¦¤ÊËí¤Î¾ì¹ç¡¢Æ¬¤«¤é¼ó¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÄÀ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¡¢¼ó¤«¤é¾å¤Ë¤ÏÂÎ°µ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤½¤Ð³Ì¤äÇö¤¯¤Æ¹Å¤¤Ëí¤Ê¤é¡¢ÂÎ°µ¤Ï½Ð¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ëí¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÂÎ°µ¤¬¡¢¸ÆµÛ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ëí¤¬¸ÆµÛ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÍ×°ø
¼ó¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¸å¤í¤ËðôÄÇ¹ü¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¿©Æ»¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÁ°¤Ëµ¤´É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
µ¤Æ»¤ÎÁ°Â¦¤ÏÆð¹ü¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ³°¤«¤é¤Î°µÎÏ¤Ë¶¯¤¤È¿ÌÌ¡¢¸å¤íÂ¦¤Ï¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ä°û¤ó¤À¤â¤Î¤¬ÄÌ¤ë¤¿¤á½À¤é¤«¤¤¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿²Æþ¤ë¤È¡¢¶ÚÆùÆ±ÍÍ¤Ëµ¤´É¤âÃÐ´Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¼å¤¤¸ÆµÛ¤Çµ¤´ÉÆâ°µ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÂÎ°µ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤´É¤¬Ù¨Ê¿¤Ë¤Ä¤Ö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Î¤È¤³¤í¤ÇÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ°µ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¶ÚÆù¤ÏÆ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¶»º¿ÆýÆÍ¶Ú¡¢¼Ð³Ñ¶Ú¤Ê¤É¡¢²£³ÖËì¤äÏ¾´Ö¶Ú¤ÎÆ°¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶ÚÆù¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¤¬Æß¤ì¤Ð¡¢²£³ÖËì¤äÏ¾´Ö¶Ú¤ÎÆ°¤¤â°¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¿çÌ²Ãæ¤Î¶ÚÆù¤Ï¡¢¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î¶ÚÆù¤Ë¸Â¤é¤º¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤ÎÆ°¤¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¤ªµÙ¤ß¥â¡¼¥É¡£ÂÎ°µ¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
À°Íý¤¹¤ë¤È¡¢Ëí¤¬¸ÆµÛ¤ò¼ÙËâ¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤Ï¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¢¼ó¤Ë¤«¤«¤ëÂÎ°µ¤Çµ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë
£¼ó¤Ë¤«¤«¤ëÂÎ°µ¤Ç¸ÆµÛ¤Î¤È¤¤ËÆ¯¤¯¶ÚÆù¤¬Æ°¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë
¢£¡Ö¤¤¤Ó¤¡×¤ä¡ÖÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡×¤Î¸¶°ø¤Ë
¤³¤ì¤À¤±¤ÎÍ×ÁÇ¤¬½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤¤¤Ó¤¤ò¤·¤í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢µ¤Æ»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²òÊü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ó¤¤Ï¡¢µ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ó¤¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈËí¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Æ¬¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëËí¤Ê¤é¡¢»È¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¸ÆµÛ¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¸ÆµÛ¤¬°¤¯¤Ê¤ëËí¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºòº£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¿çÌ²»þÌµ¸ÆµÛ¾É¸õ·²¡ÊSAS¡Ë¡×¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
SAS¤È¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë²¿ÅÙ¤âÂ©¤¬»ß¤Þ¤ëÉÂµ¤¤Ç¡¢¿çÌ²1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Ë²¿²óÌµ¸ÆµÛ¾õÂÖ¡¢Äã¸ÆµÛ¾õÂÖ¤¬¤¢¤ë¤«¤Ç¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Ìµ¸ÆµÛ¤Ï10ÉÃ°Ê¾å´°Á´¤Ë¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤ë¾õÂÖ¡¢Äã¸ÆµÛ¤Ï10ÉÃ°Ê¾å¸ÆµÛ¤ÎÎ®¤ì¤¬50¡ó°Ê¾åÄã²¼¤·¡¢»ÀÁÇÇ»ÅÙ¤¬3¡Á4¡ó²¼¤¬¤ë¾õÂÖ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£40¡Á50Âå¤ÎÃËÀ¤ËÂ¿¤¯¡¢½÷À¤ÏÊÄ·Ð¸å¤ËÈ¯¾ÉÎ¨¤¬Áý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼À´µ¤ä¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤â
SAS¤Î½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤É¼«Ê¬¤Î¸ÆµÛ¤¬¿çÌ²Ãæ¤Ë»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¯¤ë¤ÈÃë´Ö¤ËÌ²¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢SAS´µ¼Ô¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢5Ç¯´Ö¤Ç¤ÎÊ£¿ô²ó¤Î»ö¸Î·Ð¸³¤¬Ìó2.4ÇÜ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SAS¤¬½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SAS¤Ï¡¢¿çÌ²Ãæ¤Î¸ÆµÛÄä»ß¤äÄã»ÀÁÇ¾õÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢¤½¤ì¤¬»À²½¥¹¥È¥ì¥¹¤ä±ê¾ÉÈ¿±þ¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â·ì°µ¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢Ç¾Â´Ãæ¤Ê¤É¤Î¿´·ì´É¼À´µ¡¢¤¬¤ó¤Ê¤É¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏSAS¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ä¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥óÉÂ¤È¤¤¤Ã¤¿¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤Ë¤â¡¢±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SAS¤Ïµ¤Æ»¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¤Æ°ì»þÅª¤Ë¸ÆµÛ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÆµÛ¤¬¶ËÅÙ¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤Æ»¤ò¤Õ¤µ¤°Í×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Àè½Ò¤·¤¿Ëí¤Çµ¤Æ»¤¬¶¹¤¯¤Ê¤ë3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µ¤Æ»¤ò¤Õ¤µ¤°Í×ÁÇ¤¬¡¢Ëí¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ëí¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡ÖÀåº¬ÄÀ²¼¡×¤Ç¤¹¡£
Àåº¬ÄÀ²¼¤È¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ËÀå¤ÎÉÕ¤±º¬¡ÊÀåº¬¡Ë¤¬¤Î¤É¤Î±ü¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢µ¤Æ»¤ò¤Õ¤µ¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¢£¼ó¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤Ëí¤òÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÀåÀè¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Àµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ï¡¢¾å¤¢¤´¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£¿²¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¤¤À¡¢ÀåÀè¤¬¾å¤¢¤´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢Àåº¬ÄÀ²¼¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤Ï¡¢Àåº¬ÄÀ²¼¤Ï²¼¤¢¤´¤¬¤æ¤ë¤ó¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¤¬¸¶°ø¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ²¼¤¬¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼ó¤Þ¤ï¤ê¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤´¤òÀ©¸æ¤·¤Æ¤¤¤ëÆýÍÍÆÍµ¯¤ÈÀå¹ü¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë³ÜÆóÊ¢¶Ú¸åÊ¢¤È¡¢Àå¹ü¤ÈÀåÀè¤òÀ©¸æ¤¹¤ë³ÜÆóÊ¢¶ÚÁ°Ê¢¤ÎÆ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
³ÜÆóÊ¢¶Ú¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆ¯¤±¤Ð¡¢²¼¤¢¤´¤¬¤æ¤ë¤à¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀåÀè¤¬¾å¤¢¤´¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£SAS¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸×Ã« À¸±û¡Ê¤È¤é¤¿¤Ë¡¦¤¤¤¯¤ª¡Ë
¿çÌ²¤È¸ÆµÛ¤ÎÀìÌç²È¡¦¥È¥é¥¿¥Ë³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1950Ç¯ÀÐÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¹©³ØÉô²½³Ø¹©³Ø²Ê¡Ê¸½¡¦Íý¹©³ØÉô²½³Ø¥·¥¹¥Æ¥àÁÏÀ®¹©³Ø²Ê¡ËÂ´¶È¸å¡¢²½³Ø¹©¶È¥á¡¼¥«¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢²È¶È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼Ë¥À½²ñ¼Ò¡ÖÂçºåË¥À½¡×¤ËÆþ¼Ò¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¸½¾ì¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢Î©ÂÎ¹½Â¤Àß·×¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡£2005Ç¯¡Ö¥È¥é¥¿¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤òÀßÎ©¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¸ÆµÛ¤È¿çÌ²¤Ç·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¿¤Ð¤¹¡×¤³¤È¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤È¤·¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¹Ö±é¡¦¼¹É®³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¸ÆµÛ¤ÎºÆÈ¯¸«¡É¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÄÌÚ ¹¸¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤¢¤¤é¡Ë
Æâ²Ê°å¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÀìÌç°å
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈþÍÆÆâ²Ê³Ø²ñÍý»öÄ¹¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ò¹¯°åÎÅ³Ø²ñ¾ïÇ¤Íý»ö¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥§¥ë¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¸¡Äê¶¨²ñÍý»ö¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÉ¾µÄ°÷¡¿¸µ½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡²ÃóôÀ©¸æ°å³Ø¹ÖºÂ½Ú¶µ¼ø¡£1961Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»Â´¶È¸å¡¢Âå¼Õ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê°å¤È¤·¤ÆËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»¡¢°°Àî°å²ÊÂç³Ø¡¢¼«±ÒÂâÃæ±ûÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇÅüÇ¢ÉÂ¡¢ÈîËþ¾É¤ÎÎ×¾²¡¦¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡£2004Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë·ÃÈæ¼÷¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò³«±¡¡£2007Ç¯¡¢½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡²ÃÎðÀ©¸æ°å³Ø¹ÖºÂ¤Î½Ú¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤¡£2033Ç¯¡¢ÆüËÜÈþÍÆÆâ²Ê³Ø²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Ãø½ñÂ¿¿ô¤¢¤ê¡£
¡Ê¿çÌ²¤È¸ÆµÛ¤ÎÀìÌç²È¡¦¥È¥é¥¿¥Ë³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¸×Ã« À¸±û¡¢Æâ²Ê°å¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¹³²ÃÎð°å³Ø²ñÀìÌç°å ÀÄÌÚ ¹¸¡Ë