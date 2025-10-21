白石麻衣が、自身のYouTubeチャンネルに「【平成ギャル】あの頃の“盛れる”を取り戻す！【リバイバル】#66」を10月19日に更新した。

今回は、メイクさんの力も借りながら、白石が「平成の頃によくやっていたメイク」を再現。「ゼロからは気まずい」ということで、ベースメイクのみ終えている状態からメイクをスタートする。アイメイクは、二重幅の上までアイシャドウを濃いめに塗り、平成女子にはお馴染みのビボの黒いアイライナーを引く。さらに、睫毛は「必殺まつ毛…タバタバ」といいならが白石が昔からやっていたという“束感まつげ”に整え、つけまつげを付けると一気にギャルに。眉毛はそのままでギャルっぽさが出ていたため、軽く描き足す程度で完了。最後に目の粘膜に白いハイライトを入れ、ピンクのチークを塗ってメイクが完成した。

メイク中は、スタッフたちと懐かしの平成トーク。当時の定番ファッションアイテムの話題では、視聴者に「ねぇみんなカンカン帽知ってるー？？」と呼びかける一幕も。また、ヘアピンを使い、マネージャーが好きだったという当時の白石の前髪も再現。続いて、明るい髪色のウィッグを被り、当時やっていたポーズでプリクラも撮影した。さらに、動画の概要欄には「ごネ見聴ﾚヽﾅﾆﾅﾆ″､ｷぁ丶)ｶゞー⊂ぅご､ﾅ″ﾚヽます！」とギャル文字で綴っており、平成ギャルへのこだわりを見せた。

