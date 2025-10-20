Æ£°æÉ÷¤¬ËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¡ØFUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢Instagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æÉ÷¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¥·¥ç¥Ã¥È①②

¢£Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª

Æ£°æ¤Ï¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¹ë²÷¤Ë´Ì¥Óー¥ë¤ò°û¤à»Ñ¡Ê1¡Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À»Ñ¡Ê2¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¼ê¤ò·Ò¤®¤ª¼­µ·¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3¡Ë¡¢Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç²Î¾§Ãæ¤Î¼Ì¿¿¡Ê6¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎUMI¤È¤Î¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê7¡Ë¡¢¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê8¡Ë¤Ê¤É¡¢11Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¢£½¼¼Â¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë11Ëç¤ò°ìµó¸ø³«

¢£¥á¥­¥·¥³¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤¤¥µ¥Ü¥Æ¥ó¤ÎÁ°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤â