Æ£°æÉ÷¤¬ËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ÇÃÆ¤±¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡ª¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ç¤Î¼ê·Ò¤®¤ª¼µ·¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥Óー¥ë¤ò¤«¤Á¤³¤à»Ñ¤Ë¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â
Æ£°æÉ÷¤¬ËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¡ØFUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡¢Instagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£°æÉ÷¤ÎËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¥·¥ç¥Ã¥È①②
¢£Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
Æ£°æ¤Ï¶»¸µ¤Î³«¤¤¤¿T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¹ë²÷¤Ë´Ì¥Óー¥ë¤ò°û¤à»Ñ¡Ê1¡Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ìÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À»Ñ¡Ê2¡Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ðー¤È¼ê¤ò·Ò¤®¤ª¼µ·¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3¡Ë¡¢Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç²Î¾§Ãæ¤Î¼Ì¿¿¡Ê6¡Ë¡¢¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤ÎUMI¤È¤Î¥Ï¥°¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê7¡Ë¡¢¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê8¡Ë¤Ê¤É¡¢11Ëç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£