赤ちゃんがソファで寝ている間、ワンコが優しく寄り添ってくれて…？まるでお母さんのようなワンコと赤ちゃんの尊い姿が反響を呼び、投稿には「可愛い」「優しいお姉ちゃん」「癒されました」といった声が寄せられています。

【動画：ソファで寝ている赤ちゃん→犬が体を守るように寄り添って…まるで本当の母親のような『母性に溢れた光景』】

寝ている赤ちゃんを見守るワンコ

Instagramアカウント「roi.k.w.t」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「ロイ」ちゃんと飼い主さんの赤ちゃんの微笑ましい日常です。

この日、赤ちゃんはソファですやすや眠っていました。そしてロイちゃんは隣でくつろぎながら、赤ちゃんをそっと見守ってくれていたそう。ロイちゃんの穏やかで優しい表情から、赤ちゃんを大切に思っていることが伝わってきます。

お母さんのように寄り添う姿が尊い！

そのうちロイちゃんも眠くなってきたようで、「わたしも一緒に寝ようかな…」とゆっくり頭を下げたそう。そして赤ちゃんにお顔を近づけて「いい子で寝てるね？」と確認してから、赤ちゃんの頭に頬をくっつけてウトウトし始めたといいます。赤ちゃんを守るように寄り添っている姿は、まるでお母さんのようです！

赤ちゃんはロイちゃんが触れた瞬間に目を覚ましてしまったのですが、その温もりを感じて安心したのか、またすぐに幸せそうなお顔で夢の中へ…。愛にあふれた尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「優しさにキュンキュンする」「なんだか涙が出ます。愛に溢れてますね」「立派な見守り隊がいてくれて、ママさん安心ですね」といったコメントが寄せられています。

ワンコと子どもたちの微笑ましい日常

投稿から数年が経った今、一家の末っ子である赤ちゃんもすっかり大きくなり、ロイちゃんは3人のお子さんたちに囲まれて賑やかな毎日を過ごしているそうです。

最近は長女ちゃんと末っ子ちゃんが一緒に歌いながら踊っている後ろで、長男くんはゲームに夢中になっており、その隣でロイちゃんが気持ち良さそうにウトウトしていることがあったとか。何気ない日常の光景に幸せが詰まっていて、見ているだけで笑顔をもらえます。

これからもロイちゃんとお子さんたちがずっと仲良しでいて、幸せあふれる日々を過ごせますように。

ロイちゃんの可愛い姿や、お子さんたちとの微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「roi.k.w.t」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「roi.k.w.t」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。