¡Ö»°²Õ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©°Õ³°¤È´ÊÃ±¤ËÀµ²ò¤Ç¤¤ë¤«¤â¡Ä¡©
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤ÊÃÏÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤ÊÃÏÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö»°²Õ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö»°²Õ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Âµ¥±±º»Ô¤Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤è¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö»°²Õ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤µ¤ó¤¬¡×¤Ç¤·¤¿¡£
»°²Õ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©Âµ¥±±º»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âµ¥±±º»Ô¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¼«Á³ÂÎ¸³·¿¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡ÖÅìµþ¥É¥¤¥ÄÂ¼¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Åßµ¨¸ÂÄê¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï´ØÅì¤Ç¤â¿ï°ì¤ÈÉ¾È½¤Ç¡¢Á´¹ñ¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯Íè¾ì¼Ô¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç4°Ì¡Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¥é¥ó¥É¡õ¥ì¥¯¥Ñ¡¼¥¯ÁíÍ÷2023¤è¤ê¡Ë¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¤è¡£
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
