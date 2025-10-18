¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢Á´¿È¥Ô¥ó¥¯¤Ç¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì ¡È¥Á¥ã¥éÃË¥Ý¡¼¥º¡É¤Ç²ñ¾ìÊ¨¤«¤¹¡Ú¥¬¥ë¥¢¥ï2025AW¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/18¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖGirlsAward¡×¤Ï¡ÈÃå¤»ÂØ¤¨¥²¡¼¥à¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¡ÖDress Up My Style ¡ÝPlay the Game of You¡Ý¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Ìó300¿Í¤Î¥â¥Ç¥ë¤äÇÐÍ¥¡¦½÷Í¥¤¬ºÇ¿·¤Î½©Åß¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¡¢ÇµÌÚºä46¡¢XG¡¢ME:I¡¢CUTIE STREET¤é¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ·¤¦¡£MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤È¿¹¹áÀ¡¡£¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×¡¢±Ç²è¡ÖÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
Æ£¿¹¤Ï¥¹¡¼¥Ä¡¢¥á¥¬¥Í¡¢¥Ï¥Ã¥È¤ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ÇÂ·¤¨¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Åê¤²¥¥¹¤ä¥Á¥ã¥éÃË¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÏ¢È¯¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
