¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡Ä²¿¤Ç¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡©¡×Á°¶¶»ÔÄ¹¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤È¡ÖÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¡×ÌäÂê¡Ä¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×µÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬µ¿Ìä
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ï£±£´Æü¡¢Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤¬£±£³Æü¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤Ç´ûº§¼Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤ÈÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç»ÔÌ±¤ÎÂÐÏÃ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÂÐÏÃ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¾®Àî»á¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¸ÉÆÈ¤ÇÁêÃÌ¤¹¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¸í¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÃËÀ¿¦°÷¤¬»ö¾ðÀâÌÀ½ñ¤ò»ÔµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö»ÔÄ¹¤Î¿ÈÊÕ¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¡Ø»ÔÄ¹¤ò¤ª¼é¤ê¤·¤è¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤«¤é¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ï½÷»Ò²ñ¤Ë¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ê»È¤Ã¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¤È°Â°×¤Ë¹Í¤¨¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿¦°÷¤Î»ö¾ðÀâÌÀ½ñ¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëµÆ´ÖÀéÇµÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÃËÀ¿¦°÷¤Î½ñÌÌ¤òÆÉ¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃËÀ¿¦°÷¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ½÷»Ò²ñ¤È°ã¤¦¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤È»×¤¦¤«¤é¡×¤È¤·¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ã¤ÆÂ¾¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡Ä²¿¤Ç¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¡©¡¡¤Ã¤Æµ¿Ìä¤Ï¥É¥ó¥É¥ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£