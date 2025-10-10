¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬Ë½Ïª¡ªÀ¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÁÀ¤¤¡Ø³ô²Á15%¾å¾º¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¼ÍîÎ¨¤ò½Ð¤·¤¿EA¤¬Çã¼ý¤µ¤ì²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö³ô²Á15%¾å¾º¡£17Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¼ÍîÎ¨¤ò½Ð¤·¤¿EA¤¬Çã¼ý¤µ¤ì²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿YouTubeÆ°²è¤Ç¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¡¢Electronic ArtsÇã¼ý¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¼ÍÈ´¤¯¤è¤¦¤ËÀ°Íý¤·¤¿¡£È¯ÇäÌÜÁ°¤Î¡ØBattlefield6¡Ù¤ò¹µ¤¨¤¿¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Ìó550²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÇÇã¼ý¡¦Èó¸ø³«²½¤Ø¿Ê¤à¹½¿Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¡¢È¯ÇäÄ¾Á°¤Ç±þ¤¸¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦³Ë¿´¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÍøÄã²¼´ÑÂ¬¤È»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤Î´Ë¤ß¤À¡£Íø²ó¤ê¤¬²¼¤¬¤ì¤ÐÉéºÄ¤Ç¤ÎÇã¼ý¤¬ÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Îµ¡±¿¤¬Ìá¤ê¡¢IPO¤ÎÀ®¸ùÎã¡ÊFigma¡¢AdobeÇã¼ýÆÜºÃ¸å¤Î¾å¾ì¤Ê¤É¡Ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢M&A¤ÎÂç·¿°Æ·ï¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¼è°ú¤ÏLBO¤À¡£Çã¼ý»ñ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤ò¼ÚÆþ¤ÇÏÅ¤¤¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î»ñ»º¤ä¾Íè¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤¹¤ë¡£¥êー¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼êË¡¤À¤¬¡¢550²¯¥É¥ëµé¤Î°Æ·ï¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬ÊÌ³Ê¤À¡£LBO¤ÏPMI¤ÎÆñ°×ÅÙ¤äÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤¬½ÅÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´Ä¶¼¡Âè¤ÇºÆ²ÃÂ®¤¹¤ë――º´Ìî»á¤Ï¤½¤Îµ¢¿ö¤òÎäÅ°¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
²Á³ÊÉ¾²Á¤Ç¤âÏÀÅÀ¤Ï³ä¤ì¤ë¡£¡Ø¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É6¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤ºÇÃæ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¿å½à¤Ç±þ¤¸¤ë¤Î¤«――³ä°Â»ë¤ÈÂÅÅö»ë¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð»ñ¥µ¥¤¥É¤Î´é¤Ö¤ì¤â½Å¤¤¡£¥µ¥¦¥¸À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤ë¡£¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÌ¯¤ä´ûÂ¸³ô¤Î¥íー¥ë¥ªー¥Ðー¹½Â¤¤â¼¨º¶¤µ¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ¶â°ÜÆ°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡£
¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ä¹¹ð¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³¼ý±×¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏÇ¯Î¨4¡ó¼å¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¿·ºî¤ÎÅö¤¿¤ê³°¤ì¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯¿¶¤ë¡£FRB¤ÎÍø²¼¤²¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î»ëÀþ¡¢¤½¤·¤ÆÂç·¿¥Ç¥£ー¥ë¤ÎÏ¢º¿――Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
LBO¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ¶â¤Î²ó¤·Êý¡¢¥Ç¥£ー¥ë¤Ç¸òºø¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÎÎÏ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ²Á³ÊÉ¾²Á¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ――¤³¤ì¤é¤ÏÆ°²èÆâ¤ÇÏÀÅÀ½ç¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£¿ô»ú¤È»öÎã¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡ß¶âÍ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Çµ¯¤¤¿»ñËÜ°ÜÆ°¤Î°ÕÌ£¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤Åê»ñ²È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á¼´¤ÎÀ°Íý¤Ë»ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¶âÍøÄã²¼´ÑÂ¬¤È»ñ¶âÄ´Ã£´Ä¶¤Î´Ë¤ß¤À¡£Íø²ó¤ê¤¬²¼¤¬¤ì¤ÐÉéºÄ¤Ç¤ÎÇã¼ý¤¬ÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Îµ¡±¿¤¬Ìá¤ê¡¢IPO¤ÎÀ®¸ùÎã¡ÊFigma¡¢AdobeÇã¼ýÆÜºÃ¸å¤Î¾å¾ì¤Ê¤É¡Ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢M&A¤ÎÂç·¿°Æ·ï¤¬ºÆ¤ÓÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
º£²ó¤Î¼è°ú¤ÏLBO¤À¡£Çã¼ý»ñ¶â¤ÎÂ¿¤¯¤ò¼ÚÆþ¤ÇÏÅ¤¤¡¢ÂÐ¾Ý´ë¶È¤Î»ñ»º¤ä¾Íè¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤¹¤ë¡£¥êー¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼êË¡¤À¤¬¡¢550²¯¥É¥ëµé¤Î°Æ·ï¤ÏÂ¸ºß´¶¤¬ÊÌ³Ê¤À¡£LBO¤ÏPMI¤ÎÆñ°×ÅÙ¤äÍøÊ§¤¤ÉéÃ´¤¬½ÅÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢´Ä¶¼¡Âè¤ÇºÆ²ÃÂ®¤¹¤ë――º´Ìî»á¤Ï¤½¤Îµ¢¿ö¤òÎäÅ°¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¡£
²Á³ÊÉ¾²Á¤Ç¤âÏÀÅÀ¤Ï³ä¤ì¤ë¡£¡Ø¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥É6¡Ù¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤ºÇÃæ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¿å½à¤Ç±þ¤¸¤ë¤Î¤«――³ä°Â»ë¤ÈÂÅÅö»ë¤¬¿¿¤ÃÆó¤Ä¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð»ñ¥µ¥¤¥É¤Î´é¤Ö¤ì¤â½Å¤¤¡£¥µ¥¦¥¸À¯ÉÜ·Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤¬µó¤¬¤ë¡£¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÌ¯¤ä´ûÂ¸³ô¤Î¥íー¥ë¥ªー¥Ðー¹½Â¤¤â¼¨º¶¤µ¤ì¡¢Ã±¤Ê¤ë»ñ¶â°ÜÆ°¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤Æ÷¤¤¤¬¤¹¤ë¡£
¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ä¹¹ð¤Ë¤è¤ë·ÑÂ³¼ý±×¤¬¹¤¬¤ë°ìÊý¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ÏÇ¯Î¨4¡ó¼å¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¿·ºî¤ÎÅö¤¿¤ê³°¤ì¤¬´ë¶È²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯¿¶¤ë¡£FRB¤ÎÍø²¼¤²¡¢µ¬À©Åö¶É¤Î»ëÀþ¡¢¤½¤·¤ÆÂç·¿¥Ç¥£ー¥ë¤ÎÏ¢º¿――Ê£¿ô¤ÎÍ×ÁÇ¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
LBO¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»ñ¶â¤Î²ó¤·Êý¡¢¥Ç¥£ー¥ë¤Ç¸òºø¤¹¤ëÅê»ñ²È¤ÎÎÏ³Ø¡¢¤½¤·¤Æ²Á³ÊÉ¾²Á¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ――¤³¤ì¤é¤ÏÆ°²èÆâ¤ÇÏÀÅÀ½ç¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë¡£¿ô»ú¤È»öÎã¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤À¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢¥²ー¥à¡ß¶âÍ»¤Î¸òº¹ÅÀ¤Çµ¯¤¤¿»ñËÜ°ÜÆ°¤Î°ÕÌ£¤òÄÏ¤ß¤¿¤¤Åê»ñ²È¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢É¾²Á¼´¤ÎÀ°Íý¤Ë»ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬¸¡¾Ú¡ªÀ¯ÉÜµ¡Ç½ÉÔÁ´¤¬¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¹ï¤à½ý¡Ø¡Ú¶â²Á³Ê¤Î¿¿Áê¡ÛÀ¯ÉÜÊÄº¿¡ß»ØÉ¸ÃÙ±ä¡ßÀ¯ºöÆñ²½¤Ç¾å¾º¤·¤¿ÍýÍ³¤ÈÅ¸Ë¾¡Ù
¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ª¥¨¥¸¥½¥óVS¥Æ¥¹¥é¤«¤é¸«¤¨¤ëÉÔÅÔ¹ç¤Ê¸½¼Â¡Ø¥ßー¥ÏーÂç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎÃÑÉô¤¬¤³¤ì¡£Î®¹Ô¤ê¤Ë¾è¤Ã¤ÆApple¤Ð¤«¤ê»È¤¦¤³¤Î¹ñ¤Î¿Í´Ö¤¬¤¤¤«¤ËÁà¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²òÀâ¡Ù
¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÀÚ¤ê¹þ¤à¡ª¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ç´ë¶È¤â¼Ò²ñ¤âÊÑ¤ï¤ë¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÀ¤³¦¤«¤éÃÙ¤ì¤ë¤¾¡£ÆüËÜ¿Í¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¼«¹ñ¤ò¿ÊÊâ¤«¤é±ó¤¶¤±¤ëÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥Þ¥¤¥¡¼º´Ìî¤Ç¤¹·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦Åê»ñ¡¦·Ð±Ä¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Á2021Ç¯¤è¤êºÇ¿·¤Î³Ø½ÑÍýÏÀ¡¢·Ð±Ä³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¡Ö¥Þ¥¤¥¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×¤ò³«»Ï¸½ºß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à´Ø·¸¼Ô¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¡¦³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤â±¿±Ä