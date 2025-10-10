レジェンドロックバンドKISSのジーン・シモンズ（76）が7日、カリフォルニア州マリブのパシフィック・コースト・ハイウェイでSUV車を運転中に意識を失い、駐車中の車に衝突する事故を起こした。事故後すぐに病院へ搬送され、現在は退院し回復中だという。



【写真】過去にはポールが体調不良で脱退を示唆したことも

妻で女優のシャノン・トゥイードはNBC4に対し、「ジーンは突然気を失い、車は複数車線を横切って他の車に衝突した」と語り、最近薬の処方が変わり、水分摂取量を増やす必要があるが、あまり水を飲まない傾向があると説明した。



ロサンゼルス郡保安局によると、ジーンのリンカーン・ナビゲーターは駐車中の車に衝突。目撃者が911に通報し、警察と消防が現場に急行した。TMZによれば、事故による負傷者は出ていない。



驚くべきことに、ジーンはすでに仕事に復帰しているそうで、代理人は「ピープル」誌に「ジーンは元気で、すでに仕事に戻っている」とコメントしている。ジーン自身も9日（日本時間）にX(旧ツイッター)にコメントを投稿。「皆さん、温かいお言葉ありがとうございます。全く大丈夫です。軽い接触事故でした。よくあることです。特に運転が下手な人には。私もそうですが。大丈夫です。」と心配し過ぎないよう呼びかけた。



KISSは、2023年にニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデンで最後のステージを終えたが、11月14～16日に開催される「KISS アーミー・ストームズ・ベガス」コンベンションで復活を果たす予定だ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）