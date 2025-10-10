結婚5年、子どもを欲しい36歳の妻vs欲しくない夫…子どもの有無を通して描かれる「夫婦の問題」に喧々諤々【作者に聞く】
結婚して5年、もうすぐ36歳になるミカはそろそろ子どもがほしいと焦っている。しかし、同い年の夫は「まだいいじゃん」とはぐらかすばかり。妊活を焦るミカと向き合おうとしない夫のすれ違いを描いた、漫画家グラハム子さん(@gura_hamuco)の新刊『うちの夫は子どもがほしくない』を紹介するとともに、制作の経緯や込めた思いについて話を聞いた。
■「子どもを持つことが幸せの象徴ではない」欲しくない派の真意
結婚5年目で夫婦仲は悪くないものの、子どもに対する価値観の違いでミカと夫はすれ違っている。ミカはタイミングを見て子作りの相談をするが、夫は機嫌を悪くして話をそらすばかりだ。
この、価値観の違いで悩む夫婦を描くにあたり、グラハム子さんは「子どもが欲しいと思う女性」と「欲しくない男性」に取材をして漫画に反映させたという。グラハム子さん自身は子どもが欲しいタイプだったため、取材前は「欲しくない派の気持ちがぼんやりとしていた」が、取材を通して「グッと解像度が上がった」と話す。
なかでも強く共感できたのは、「『今はもう子を持つことが一人前、幸せの象徴ではないから。』という言葉」だという。「昔だったら社会から認められるツールとして子どもを持つ人も多かったと思う。今はそんなこと必要ない、むしろそのために誕生させられるなんて子どもに失礼だよな、と。子どもを大切な存在だと思っているからこその『欲しくない』なのだなと思った」と、取材で得た気づきを語った。
■夫婦の年齢を同い年に設定した理由
取材内容は、登場人物の心情や考え方の面にかなり織り込んでいるという。グラハム子さんは、欲しい方2名、欲しくない方2名の合計4名に取材をしたが、その全員の立場や境遇を混ぜ込んで描いているそうだ。
今回は対等な立場の夫婦を描きたかったため、夫婦の年齢を同い年に設定し、経済力格差やEDの問題は描かなかった。「毎回取材をすると私の知らなかった世界を知れて視野が広がる。漫画家業をしていてよかったな、おもしろいなと感じるところだ」と話した。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
