松島聡、幼少期のエピソードを明かす『TVガイドPERSON』表紙に登場

松島聡が表紙を飾る『TVガイドPERSON』vol.158（東京ニュース通信社）が10月15日に発売される。

【写真】裏表紙には望海風斗×明日海りおが登場

現在放送中のドラマ「パパと親父のウチご飯」（テレビ朝日系）で地上波連ドラ初主演を務めている松島聡。“シングルファーザー”で“元ヤンキー”という難しい役どころを演じるにあたって「同じくシングルファーザー役の（白洲）迅くんと話し合いながら形にしていきたい」と意気込みを語る。また作品に毎話登場する“料理”にちなんで、思い出深いお父さんの手料理やお父さんとの幼少期のエピソードを明かすほか、timeleszが新体制になって初めてのツアーを終えた心境、今後の活動について話を聞いた。

裏表紙＆巻末特集には、ミュージカル「エリザベート」でタイトルロールをWキャストで演じる望海風斗×明日海りおが登場。宝塚音楽学校の同期として出会い、退団後それぞれの道を進んできた2人が、エリザベート役にどう向き合っているのか、またお互いをどう感じているのかを語る。

そのほか、イタリアで刊行された「ありさんシェフの しょうたいじょう」で絵本の翻訳に初挑戦したディーン・フジオカ、舞台「AmberS -アンバース-」でクリエイティブプロデューサーとして原作・脚本を担当する加藤シゲアキ、舞台「醉いどれ天使」で主演を務める北山宏光、9thアルバム「CRAZY ROMANTIC!」をリリースするA.B.C-Zから橋本良亮×塚田僚一、ドラマ「ひと夏の共犯者」（テレ東系）で共演している橋本将生×恒松祐里、ドラマ「恋フレ ～恋人未満がちょうどいい～」（MBSほか）から主演の樋口幸平がグラビアを飾っている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）