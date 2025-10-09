この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『マーケティング侍の非常識なビジネス学』にて、りゅう先生が「普通の人が“天才”に変わる思考の使い方を解説します。天才たちだけが実践している思考とプロセスがあります。」と題した動画を公開。動画内では、世の中を変える「非常識なマーケティングマインド」について、自身の実践と考えを踏まえながら、その具体的な手法とマインドセットを5つにまとめて解説した。



冒頭でりゅう先生は「世の中を変えたい、業界を変えたい、業界の市場を根こそぎ奪い取りたい方はぜひ最後まで見てほしい」と呼びかけ、視聴者の野心を刺激。まず「ゲームチェンジャー」とは“世界の常識をぶち壊し、新しいものを生み出す人たち”だと定義し、「今自分たちの業界を破壊するイノベーターになりたくないですか？」と問いかけた。



5つのゲームチェンジャー的発想法の中で最も衝撃的だったのは、“顧客の定義をずらす”という思考法だ。「ゲームチェンジャーは無関心層を顧客にする発想を持つ。既存顧客の奪い合いをやめ、例えばポケモンGOのように、ゲームに無関心だった中高年を新ユーザーとして取り込む。これにより競合ゼロの新市場を開拓できる」と語った。



また2つ目として「やりすぎ設計」を挙げ、「お客様が驚き、記憶に残る“やりすぎ”な体験こそが市場を塗り替える。例えば無料相談を3時間ワンツーマンで提供する、あるいは試食し放題など、他社の常識を超えるサービスがヒットにつながる」と強調。「やりすぎ体験を体験入り口に集中させ、話題性や見込み客の獲得につなげるべきだ」と明かした。



さらに「共通の敵を作る」ことでブランドの輪郭を際立たせ、「ダイソンは紙パック掃除機を古いと敵視した。テスラはガソリン車を敵に回し、EV市場の旗手となった。我々も業界の闇やライバルを“敵”に設定することで、顧客に熱狂と仲間意識を与える」と具体例を交えて解説した。



4つ目は「撤退や終わりを武器にする」戦略だ。「期間限定や撤退宣言を使うことで、顧客の希少性欲求や物語性を刺激し、爆発的な拡散力を生む。“このサービスは〇月で終了”と伝え、実際に終了後にはリニューアルで再登場させることでブランドの熱量を維持できる」とその効果を語った。



最後にりゅう先生が力説したのは「あえて無駄や非効率を残す」こと。「効率よりも記憶や体験に残るものが人の感情を動かす。例えばIKEAやスターバックスでの“手間をかける体験”、高級寿司店の紹介制といった不便さが特別感や愛着を生み、ブランドの価値になる」と指摘。「無駄を意図的にデザインし、あえて待ち時間や不完全な商品開発段階から顧客を巻き込むなど、マーケティングにも応用できる」とアドバイスした。