「去年のボトムスしっくりこない」人へ！【しまむら】大人が似合う♡「こなれパンツ」

去年ヘビロテしていたパンツ、今年はなんだかしっくりこない……。そんな気分のときにチェックしたいのが、【しまむら】の新作パンツ。楽なのにオシャレ見えしそうなスウェットパンツ、今季大注目のコクーンパンツ、ディテールが効いたワイドジーンズ、コーデの主役になるチェック柄まで豊富にラインナップ。大人に似合いそうな「こなれパンツ」で、秋ルックを一気にアップデートして！

楽ちんとオシャレを両立した大人っぽスウェパン

【しまむら】「ワイドイージーパンツ」\1,639（税込）

2025年秋冬もまだまだ人気継続のスウェットパンツ。ダル着に見えそうでなかなか手が出せない……という人も少なくないかも。ハリと立体感が特徴のダンボールニット素材のスウェットパンツなら、大人ルックにもしっかりハマる予感。公式Instagramでも「スウェットパンツのこなれカジュアル感と、ワイドなシルエットの組み合わせで、楽ちんなのにオシャレ見え」と太鼓判。ニットベスト × ブラウスをレイヤードすれば、一気にクリーンなコーデになりそう。

今っぽ感を狙うなら断然コクーンパンツ！

【しまむら】「コクーンパンツ」\2,420（税込）

コクーンやバレルレッグなど、今季は丸みのあるシルエットのボトムスがトレンドに浮上。クラシカルな千鳥柄のコクーンパンツは、穿くだけでグッと秋ムードを更新できそう。もも周りはふんわり、裾はキュッとすぼまった立体的なフォルムが魅力。公式Instagramによると「綿麻のサラッとした素材を使用し、残暑のある時期でも快適」と穿き心地にもこだわっているよう。鮮やかな赤セーターを合わせれば、周りから褒められる最旬コーデが完成しそう！

ロールアップジーンズでひとクセON

【しまむら】「デニムワイドイージーパンツ」\2,189（税込）

街を歩けば高確率で見かけるワイドジーンズ。周りと差別化を図るなら、ひとクセ効いたロールアップデザインがおすすめ。太めの折り返し幅がアクセントになり、シンプルなコーデに遊び心を加えてくれそう。ウエストが楽そうなイージーパンツというのも大人に嬉しいポイント。ダメージや色落ち加工が施されたカラーではないので、スラックス感覚で使えてキレイめコーデにも自然とフィットしそう。

バルーン × チェックで主役級の存在感

【しまむら】「チェックワイドパンツ」\2,420（税込）

コーデがいつも同じ雰囲気でマンネリ気味。そう感じたらチェックパンツに頼ってみて。大胆なチェック柄も、ブラック × キナリの落ち着いた配色で大人っぽさと可愛さを両立。ふんわり丸みのあるバルーンシルエットにより、オシャレ感アップしつつ体型カバーも助けてくれそうです。公式Instagramでも「柄物のパンツですが、どんなトップスにも合わせやすく、着ていてちょっと気分が⤴︎なパンツ」と自信作のよう。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子