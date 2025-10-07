松屋、秋の定番メニュー「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」発売、2025年は厚切り豚カルビを使用

牛丼チェーン「松屋」は10月7日、期間限定で「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」を発売した。価格は税込980円。

松屋では2008年から「豚と茄子の辛味噌炒め定食」を、秋の定番メニューとして販売してきた。2025年は厚切りの豚カルビを使用する。

◆厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め定食

噛むほどに旨みがあふれる厚切り豚カルビと、とろけるような食感の茄子、しんなりと甘い玉ねぎ、シャキッとした食感のピーマンに、辛味噌ダレをあわせた。具だくさんで満足感のある定食に仕上げた。濃厚な辛味噌ダレがごはんによく合うという。通常サイズは980円、肉が2倍の「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒めダブル定食」は1,470円(各税込)。

松屋フーズは、「定食として楽しむのはもちろん、丼にして豪快にかき込むのもおすすめです」としている。

松屋「厚切り豚カルビと茄子の辛味噌炒め」

〈“背徳飯”「ごろごろチャーシュー丼」も〉

なお、松屋では9月23日から「ごろごろチャーシュー丼」（税込890円）も販売している。ごろごろとしたチャーシューと、ニンニク・背脂・醤油の旨味に、ラー油がアクセントとなったメニューだ。好みのタイミングで卵黄を割ると、まろやかな味わいが加わる。

あわせて、ボリューム満点な「大盛りごろごろチャーシュー丼」（税込1,190円）、牛めしと組み合わせた「ごろごろチャーシューコンボ牛めし」（税込790円）も取りそろえている。

ごろごろチャーシュー丼3種

■松屋公式サイトはこちら