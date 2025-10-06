¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡ÛÌ¾Å¹´Æ½¤¤Î¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÌÍ¡×¤¬ÀªÂ·¤¤! ´è¼Ô¤Îµû²ðÆÚ¹ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¡¢ÇîÂ¿°ìÉ÷Æ²¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤ÉÁ´4ÉÊÈ¯Çä
¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ï10·î7Æü¤«¤é¡¢ÍÌ¾Å¹¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÌÍ¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
Ì¾Å¹´Æ½¤¡Ö¤¦¤Þ¤¤ÌÍ¡×
µ¤²¹Äã²¼¤È¤È¤â¤Ë²¹¤«¤¤¿©¤ÙÊª¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥ê¿©¤Ù¤¿¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë¤â±þ¤¨¤ëÆóÏº¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·Ï¤ä¡¢Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥¹¡¼¥×¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤ÎÌ¾Å¹¤¬´Æ½¤¤¹¤ë4¼ïÎà¤Î"¤¦¤Þ¤¤ÌÍ"¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Âè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤±¤á¤ó¥Ö¡¼¥à¤Î²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤µ¤ì¤ëºë¶Ì¡¦Àî±Û¤ÎÌ¾Å¹¡Ö´è¼Ô¡×´Æ½¤¤Î²¹¤«¤¤¤Þ¤¼¤½¤Ð¡ÖÇØ»é¥Þ¥·¥Þ¥·µû²ðÆÚ¹ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×(745±ß)¤È¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÈ¯¾Í¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÇîÂ¿°ìÉ÷Æ²¡×´Æ½¤¤Î¡Ö¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×(646±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÇØ»é¥Þ¥·¥Þ¥·µû²ðÆÚ¹ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¤Ï¡¢ÃÆÎÏ´¶¤¢¤ëÂÀÌÍ¤Á¤Â¤ìÌÍ¤Ë¡¢µûÊ´¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¸ú¤«¤»¤¿¾ßÌý¤À¤ì¤¬¤è¤¯Íí¤à¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡Ö´è¼Ô´Æ½¤ ÇØ»é¥Þ¥·¥Þ¥·µû²ðÆÚ¹ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¡×(745±ß)
ÇîÂ¿°ìÉ÷Æ²´Æ½¤¤Î¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢¹Å¤¯»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤ºÙ¤á¤ÎÃæ²ÚÌÍ¤ò¡¢ÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ä¥é¡¼¥ÉÅù¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¹¡¼¥×¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡£¿Íµ¤¶ñºà¤Î¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢ÌÚ¼ª¡¢ÀÄ¤Í¤®¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇîÂ¿°ìÉ÷Æ²´Æ½¤ ¤È¤ó¤³¤Ä¥é¡¼¥á¥ó¡×(646±ß)
10·î14Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ëÂè2ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ÆóÏº¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢·Ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçºåÉÜ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡Ö¥é¡¼¥á¥óÁñ Îò»Ë¤ò¹ï¤á¡×´Æ½¤¤Î¡ÖÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×(698±ß)¡¢²£ÉÍ»Ô¤ËËÜÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¼÷¡¹㐂²È¡×´Æ½¤¤Î¡Ö²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×(646±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤Ï¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÂÀ¤á¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¤ËÆÚ¹ü¥Ù¡¼¥¹¤ÎÇ»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤ò¤¢¤ï¤»¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ü¥¤¥ë¤â¤ä¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡¢¹ï¤ß¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡Ö¥é¡¼¥á¥óÁñ Îò»Ë¤ò¹ï¤á´Æ½¤ ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¡×(698±ß)
²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢ÆÚ¥¬¥é¤Î»Ý¤ß¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤ÆÚ¹ü¾ßÌý¥¹¡¼¥×¤È¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î·ÜÌý¤Ç¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
¡Ö¼÷¡¹㐂²È´Æ½¤ ²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó¡×(646±ß)
¡û²¹¤«¤¤ÌÍ¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
Åß¤Ë¸þ¤±¤ÆÄêÈÖ¤È¤Ê¤ë²¹¤«¤¤ÌÍÎà¤Ï¡¢ÌÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£¡ÖÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×(578±ß)¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÃæ²ÚÌÍ¤Ï¡¢¤è¤ê¾®ÇþËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤ä¿©´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹ñ»º¾®Çþ¤Î¾®ÇþÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï»°ÁØÌÍ¤ÎÆâÂ¦¤È³°Â¦¤ÎÌÍÀ¸ÃÏ¤ÎÇÛ¹ç¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè°Ê¾å¤Ë¤æ¤Ç¤¿¤Æ¤ÎÌÍ¤Î¤è¤¦¤ÊÃÆÎÏ¤¬ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£
¡ÖËÌ³¤Æ»»Å¹þ¤ß¤Î5¼ïÌ£Á¹ Ì£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×(578±ß)
¡Ö¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡×(538±ß)¤Ê¤É¤Î¥ì¥ó¥¸¤½¤Ð¤Ï¡¢ÀÐ±±ÈÔ¤¤Î¤½¤ÐÊ´¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÐÊ´¤ÎÁÆÈÔ¤ÈæÎ¨¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç»õÀÚ¤ì¤Î¤è¤¤¡¢¤è¤ê¤½¤Ð¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌÍ¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÇÛ¹çÈæÎ¨¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ê¡¢¤Û¤É¤è¤¤ÃÆÎÏ¤È¤Ê¤á¤é¤«¤µ¤â¤¢¤ï¤»»ý¤Ã¤¿ÌÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤À¤·¹á¤ë ¤«¤ÍÈ¤²¤½¤Ð¡×(538±ß)
¡Ö¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×(450±ß)¤Û¤«¥ì¥ó¥¸¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê£¿ô¼ïÎà¤Î¹ñÆâ»º¾®Çþ¤Î¾®ÇþÊ´¤òÇÛ¹ç¤·¡¢¤Þ¤¿¾®ÇþÊ´°Ê³°¤Î¸¶ºàÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤Î³ä¹ç¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾®ÇþËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤Ä¤ë¤ß¤ÈÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÌÍ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¡ÖÇò¤À¤·¤Î¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤ ¶Ì»Ò¤¢¤ó¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×(450±ß)
¤Ê¤ª¡¢´è¼Ô´Æ½¤ ÇØ»é¥Þ¥·¥Þ¥·µû²ðÆÚ¹ü¤Þ¤¼¤½¤Ð¤È¥é¡¼¥á¥óÁñÎò»Ë¤ò¹ï¤á´Æ½¤ ÆÚ¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤ÏÀìÍÑÇÛ¹ç¤ÎÂÀÌÍ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åµ¤ÎÌÍ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£
