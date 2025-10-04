Amazonプライム感謝祭「先行セール」開催中【Anker】Soundcore Liberty 4 Proが30%OFF！最高の再生装置がこの値段
【Anker】Soundcore Liberty 4 Proが30%OFF
2025年のAmazon「プライム感謝祭」は10月7日から10日までの4日間で開催！本番に先立ち、→10/4(土)0時よりスタートした「先行セール」対象商品の中から、編集部が選んだ注目商品を紹介する。
※以下の商品情報は2025年10月4日10時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
Amazonセール特価：1万3990円(30%OFF)
進化したウルトラノイズキャンセリング3.5：7つのセンサーが環境音やノイズを1分間に180回検知し、シーンごとに最適なノイズキャンセリングを行います。A.C.A.A4.0による究極の音質。
■トミーヒルフィガーオンライン限定ロングスリーブスウェット
Amazonセール特価：7920円(20%OFF)
胸元と袖にブランドロゴを配したクルーネック長袖スウェット。袖口と裾のリブ切替え、衿ぐりのガゼットステッチが王道カジュアルへと引き上げ。コットンベースの生地は、インナーとしてもレイヤードしやすい快適な着心地。Ｔシャツとスウエットの中間くらいのしっかりとした生地感でロングシーズン着回せる。
■タケオキクチトートバッグ
Amazonセール特価：1万2320円(20%OFF)
ON＆OFF兼用で使える大人顔トートバッグ、ハンドルのデザインなど存在感がありつつも、シックで大人顔のトートは、オフィスカジュアルスタイルにピッタリ。軽量かつ書類が持ち運びやすい程よい大きさ。シンプルなデザインで、コーディネートを選ばない。
■Herman Miller(ハーマンミラー)アーロンチェア
Amazonセール特価：21万1200円(20%OFF)
人間工学、人体の運動理論に基づき設計されたオフィスチェアー。世界で初めてシートクッションを取り除き、メッシュを採用した椅子。「問題解決のためにこそデザインはある」というハーマンミラー社の考えの象徴”成功者のイス”と呼ばれる。
■ニューバランス バスケットシューズ
Amazonセール特価：8234円(50%OFF)
HesiLowはフルレングスのFuelCellミッドソールを搭載しており、足のボール部分から放射状に広がる新デザインのトラクションパターンを特徴としている。レスポンス性に優れたこの軽量シューズは、ゲームで最も素早い選手の急なカット、ストップ、加速から生まれる瞬時のチャンスと、数インチのスペースを活かせるようにデザインされている。
