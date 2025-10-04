ºâÌ³¾Ê¡¢¥È¥é¥ó¥×µÇ°¹Å²ßÈ¯¹Ô¤«¡¡·ú¹ñ250Ç¯¡¢¹çË¡¤«ÉÔÌÀ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊ£¿ô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï3Æü¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¤¬ÍèÇ¯¤Î·ú¹ñ250Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¾ÓÁü¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿1¥É¥ë¹Å²ß¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ï¢Ë®Ë¡¤Ï¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤äÂ¸Ì¿¤Î¸µÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¤òÄÌ²ß¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Îµ¬Â§¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºâÌ³¾Ê¹â´±¤¬¥³¥¤¥ó¤Î¸¶°Æ¤òX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥³¥¤¥ó¤ÎÊÒÂ¦¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î²£´é¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ´ú¤ÎÁ°¤Ç¤³¤Ö¤·¤ò¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¾åÉô¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¤ÈÊ¸»ú¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£