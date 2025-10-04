『ガンダム×初音ミク』Lucreaに「ダブルオーガンダム」をモチーフにした「初音ミク」が登場
メガハウスは、『ガンダム×初音ミク』より「Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ダブルオーガンダム」(27,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。
2026年9月発送予定「Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ダブルオーガンダム」(27,500円)
「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトにてイラストレーター・Ixy氏によってデザインされた「ダブルオーガンダム」をモチーフにした「初音ミク」が1/7スケールでLucreaシリーズに登場。
台座にはエンディング映像を連想させるモチーフも散りばめられており、繊細でボリューム感のある造形にも注目したい。
(C)SOTSU・SUNRISE (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
