【河野 嘉誠】【独自】Xの「小泉進次郎応援アカウント」が突如凍結⋯進次郎選対の新たな「ステマ疑惑」を小泉事務所に直撃した！

小泉進次郎選対の内部資料とされる文書が永田町で出回っている。そこには、Xアカウント｢小泉進次郎 応援団（非公式）｣が選対戦略の一環となっている旨が書かれていた。果たして、「非公式」は名ばかりなのだろうか。さらにアカウントの投稿を見ていくと、新たな疑惑が浮上。さらに総裁選を翌日に控えた10月3日にアカウントは凍結されてしまった！小泉事務所に真偽のほどを尋ねてみると―。

前編記事『【独自】小泉進次郎選対に新たな「ステマ疑惑」が浮上！Xの「非公式」応援アカウントを運営していたのは⋯問題の資料を検証』より続く。

小泉氏をひたすら擁護する「ファクトチェック」

Xアカウント｢小泉進次郎 応援団（非公式）｣は小泉氏を“側面支援”するような投稿を繰り返している。

たとえば、9月30日には、〈・シャインマスカット・TikTokコメント消し・定年40歳・消費税15%主張といった最近の風説についてのファクトチェックを画像でまとめました🔥〉と投稿。添付画像には〈Q.シャインマスカット農家を壊そうとしている？〉という質問が書かれている。

唐突な質問にも見えるが、政府がブドウの高級品種・シャインマスカットの栽培権をニュージーランドへ付与することを検討しており、同品種の一大産地である山梨県が9月25日に小泉農水相に抗議したことを念頭に置いているのだろう。

画像にはその答えとして、〈A.誤った認識です。農水省の措置は日本の高級品種が無許可で海外流出する事態（年間100億円以上の損失）を防ぐ目的があります。小泉農相は｢産地の理解が得られない状況で海外許諾は進めない｣と明言しており、現時点では議論の過程です｣〉などと書かれている。

投稿では、こうした小泉氏の動向に関するQ&Aをいくつか紹介した後、〈詳しい情報やその他のファクトチェックについては小泉進次郎ファクト（https://shinjiro-fact.notion.site）にてご確認ください😆 #変われ自民党 #小泉進次郎〉と別サイトに誘導している。

リンク先の「小泉進次郎ファクト」というサイトを見てみると、シャインマスカット問題をはじめ、｢出回っている言説｣と、｢実際の発言、政策｣が比較されるかたちで、様々に掲載されている。

そして、サイトの下部には〈Copyright © 2024 小泉進次郎 応援団 (非公式) All rights Reserved.〉と書かれている。ここでも「非公式応援団」によるファクトチェックサイトだということをアピールしているのだ。

しかし、実はこれもまた小泉選対の戦略の一環だった疑惑がある。

小泉氏に事実関係を尋ねると⋯

前述の〈SNS誹謗中傷対策班より御願い・お知らせ〉と題された文書には、〈ネット上のデマ情報への対応について〉との欄が設けられ、〈小泉候補に関するデマ情報への回答は、以下のファクトチェックサイトにまとめています〉〈支援者・関係者から質問があった場合は、こちらを引用・参考にして応答を御願いします〉と書かれている。そして紹介されているのが、前述のサイトというわけだ。

このファクトチェックサイトを巡っては、小泉氏と近しいとされるLINEヤフーの川邊健太郎会長も、自身のXアカウントで〈小泉進次郎さんの政策を巡ってネット上での誤解やデマの拡散がヒドいので、それらを冷静客観的に訂正するサイトを立ち上げた模様〉と宣伝していた。

しかし、仮に、第三者機関ではなく、「身内」が立ち上げたファクトチェックサイトだとすれは、それは果たして「冷静客観的」と言えるのだろうか。

一連の事実関係について、小泉氏に仔細な質問状を送ったところ、事務所を通じてこう回答した。

｢ご質問の『小泉進次郎ファクトサイト』は、支援していただいているボランティアのチームの方々が運営してくださっていると聞いています。正確な記事のためであれば、回答に対して十分な期間を持つべきであり、貴誌都合の期限を設けての質問状には、今後は回答できないこともありますので、ご承知ください。いずれにしろ公平な記事を求めます。憶測に基づく記事には、顧問弁護士と協議の上、しかるべき対応をさせていただきます｣

質問では、Xアカウント｢小泉進次郎 応援団（非公式）｣の運営についても尋ねたが、これについては回答がなかった。選対戦略の一環となっているのか否かも明確に答えなかったのだ。

そこで、小泉選対の｢SNS誹謗中傷対策班｣の｢班長｣とされる山下貴司元法相（60歳）にも、仔細な質問状を送付してみたが、期日までに回答はなかった。やはり真正面から答えないのである。

総裁選における“デマ対策”や“SNS戦略”が重要性を増しているのは間違いがないが、仮に第三者の運営であることを装いながら、実際には選対関係者が携わっているとしたら、国民の誤解を助長しかねず、“やらせ”や“自演自作”との誹りは免れない。それこそ「ファクトチェック」に引っかかりそうだ。

むしろ実態が“公式”なのであれば、正々堂々と“公式”と名乗るべきではないか。いずれにしても小泉陣営は、疑惑の真偽について正面から説明を尽くすべきだろう。

かわの・よしのぶ／'91年、東京都生まれ。早稲田大学政治経済学部を卒業後、『サンデー毎日』『週刊文春』の記者を経てフリーに。主に政治を取材している。情報提供は【yo.kawano91@gmail.com】まで

