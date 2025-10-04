¡ÚÁíºÛÁª¡Û¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®°®¤ëËãÀ¸ÂÀÏº»á¤ÎÆ°¤¡¡Ê¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤Ê¤¤¡×¶¯Ä´¤â¡Ä
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£´ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½ªÈ×¤Ï¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÍÍÁê¤Ç¡¢Í£°ìÂ¸ºß¤¹¤ëÇÉÈ¶¡¦ËãÀ¸ÇÉ¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤ÎÆ°¤¤¬¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤¹¤ëÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³Æ¿Ø±Ä¤ÏµÄ°÷É¼¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ç¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤Î´«Í¶¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬àËãÀ¸·Ø¤Çá¤À¡££¹·î£³£°Æü¤Ë¹â»Ô»á¡¢£±Æü¤Ëµì°ÂÇÜÇÉ¤Î£µ¿Í½°¤À¤Ã¤¿ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢£²Æü¤Ë¤Ï´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¡¢£³Æü¤Ï¾®Àô»á¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬²ñÃÌ¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤¬ËãÀ¸»á¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢ÁíºÛÁª¸å¤ÎÏ¢Î©ÏÈÁÈ¤ß¤Ç°Õ¸«¸ò´¹¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁíºÛÁª¤ÇËãÀ¸»á¤ÏÃ¯¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤«¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç³Æ¿Ø±Ä¤¬»Ù±ç¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡££´Æü¤ÎÃë¤Ë¤ÏÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§É¼¤Î¿ô»ú¤¬ÆâÉô¤ÇÈ½ÌÀ¤·¡¢Ï³¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤éºÇ¸å¤ÎÉ¼ÆÉ¤ß¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¸á¸å£±»þ¤«¤é¤Î£±²óÌÜ¤ÎµÄ°÷ÅêÉ¼¡¢¤½¤·¤Æ·èÁªÅêÉ¼Ä¾Á°¤ÇÉ¼¤òº¹ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡°ìÊý¡¢Ê¿¾ÌÀ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï£³Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¡ÊËãÀ¸»á¤Ï¡Ë°ÊÁ°¤Û¤É±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Ê¤¤¡£Ç°¤Î¤¿¤á¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤ÎÏÃ¡×¤È¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏ¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖËãÀ¸ÇÉ¤Ï£´£³¿Í¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÎÓ»á°Ê³°¤Î£´¿Ø±Ä¤Ë¿äÁ¦¿Í¤¬»¶¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²ÏÌîÂÀÏº¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¤Ï¾®Àô»á»Ù»ý¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉ¼¤òÆ°¤«¤»¤ë¤Û¤É¤Î°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â£³£°É¼°Ê¾å¤ÏÆ°¤«¤»¤ë¤·¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÆ°¤¼¡Âè¤Ç´ßÅÄ»á¤äÌÐÌÚ»á¤é¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¡×¡ÊÁ°Æ±¡Ë
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆËãÀ¸»á¤Î·èÃÇ¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£
