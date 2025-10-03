もはやプロ野球選手とチアガールの交際はタブーじゃない？韓国KBOの結婚ラッシュに見る禁忌崩壊の兆し

韓国で現役プロ野球選手と、同選手が所属する球団チアガールが年内に結婚することがわかった。同じチームでそれぞれグラウンドとステージを舞台に活躍した2人のゴールインは、「選手とチアの交際はNG」という“暗黙のタブー”が崩壊したことを意味する。

ハンファ・イーグルスの内野手ハ・ジュソク（31）と同球団のチアガールを務めるキム・ヨンジョン（34）が、今年12月に結婚する。

このニュースは、10月1日に行われたSSGランダース対ハンファの試合中、解説のチョン・ミンチョル氏が「（ハ・ジュソクが）シーズン後に結婚式を挙げる」と発言したことで一躍話題に。その後、ハ・ジュソクが知人へ招待状を送っていることもわかっている。

今回の“フランチャイズ・カップル”は特に意味深い。ハ・ジュソクは2012年にドラフト1位指名でハンファに入団し、主力遊撃手としてチームを支えてきたリーダー格的存在だ。

対するキム・ヨンジョンはハンファチアのチーム長を務めており、2007年のデビュー以降、プロ野球のみならずKリーグ（男子プロサッカー）、KBL（男子プロバスケ）、WKBL（女子プロバスケ）、Vリーグ（男女プロバレー）と多様なスポーツの現場で活動してきた代表的なベテラン。テレビ出演や広告活動などでも実績を広げており、韓国チア界の“パイオニア”と評されている。

2人の結婚報道からは、韓国スポーツ界に長らく存在した“不文律”が変化しつつあることが見えてくる。

以前、キム・ヨンジョンと同じく代表的なチアで知られるパク・キリャン（34）は、とある番組で「選手との交際はお互いに負担になるからしない」という自身のポリシーを語り注目を集めた。球団によっては、交際が発覚した場合はチアの応援球団が変更されるケースもあったという。

しかし、近年は選手とチアの結婚が相次いでいることで、空気が明らかに変わってきている。先月にはKIAタイガースの捕手ハン・ジュンス（26）が、LGツインズの元チアであるキム・イソ（25）と結婚。また、SNSで大流行した「ピキピキダンス」から絶大な人気を集めるイ・ジュウン（21）も最近、現役選手とのカップル写真が拡散され、熱愛説が浮上した。

インターネット上では、選手とチアの恋愛・結婚は「もはやタブーではない」という雰囲気が強い。「愛に国境はない」と言うように、選手とチアが交際するのは個人の自由であり、特にハ・ジュソクとキム・ヨンジョンは同じチームで活動しているだけに、「フランチャイズ同士だからこそ応援したい」と多くの祝福が寄せられている。