＜義実家に来るな＞不安ぎみの義母と毎回ケンカになり義父から絶縁宣言…私だって喧嘩したくないのに
みなさんは義実家とうまく折り合いをつけていますか？ 関係は良好というママも、義実家にはあまり行きたくないというママもいるでしょう。今回の投稿者さんは義実家で義母と口論になり、最終的に義父からも「もう、うちに来ないでいい！」と怒鳴られた出来事を打ち明けました。
『義母は、不安になりやすい人。あるとき急に理不尽なことで怒り出し、過去のことも持ち出して、私にくどくどと説教。私は心あたりのあることとないことに仕分けして、ないことについてだけ反論。すると口論になり、義母は過呼吸気味に怒鳴り散らして激昂。近くで聞いていた義父からも「あんたはもう、うちに来んでええ。いつも喧嘩になる」と怒鳴られた』
それなら義実家に行かなくていい！これで解決！？
ママたちから寄せられたコメントでは、「それならもう行かなくていい」という意見が少なくありませんでした。
『いつも喧嘩になるんでしょう？ そのような関係ならとっくに行かない、お互いのために』
『来なくていいというお墨付きをもらえてよかった』
『今後、自分は永遠に行かない。旦那、子どもが行きたくて行くのは別に止めないけれどね』
なかには、自身が義父母と絶縁した経験を語るママも。「義父と大喧嘩して、来るなと言われたから『もう来ない。元気でね』と言った」というものや、「毎日の電話や説教で体調を崩し、距離を置いたことで平穏を取り戻した」といったものも。適度に距離を置くことでママたちは心の平和を得たようです。
義母の発言、「聞き流せばよかったのに」という意見も
一方で、わざわざ反論するからこじれるという指摘もありました。
『投稿者さんも仕分けして反論しているあたり、面倒くさい人だよ。「はいはい、すみません。そうですよね」と流せないなら会わなければいい』
相手が感情的になっているときは、正論をぶつけても解決しないことがあるものです。とくに義母のように精神的に不安定な相手には、聞き流すか、物理的に距離を取るほうが無難なのかもしれません。
義両親と喧嘩しないための終わらせ方
経験者のなかには、喧嘩を避けるための具体的な対応を示すママもいました。
『相手にしないでさっと帰宅したらいいのに。どちらも大人気ない』
『投稿者さんは納得いかないだろうけれど喧嘩両成敗。言い返さずに、義父には「すみません。お騒がせしました」と言って帰る』
「私も辛かったので、もう2度と伺うことはないと思います」と冷静に返すとのアドバイスも寄せられました。ポイントは、感情的にならず淡々と返すこと。相手が怒りをぶつけても、受け止めずに会話を打ち切る勇気も必要です。
旦那はどうした？もう遅いけれど
投稿のなかに旦那さんが登場しないことから、「なぜ旦那が間に入らないのか」と疑問を投げかけるママも。
『義母の不安は実子が受け止めるべき。嫁は他人』
『言い返さなくていいから旦那に動いてもらって、二度と会わなくてもいいようにできない？ 相性ってあるから』
『「わかりました。もう顔を出しません」と旦那に言う。ここは旦那の出番』
義母との関係悪化は、夫婦間の問題にも波及します。旦那さんが仲裁や調整役を務めない場合、最終的には絶縁という選択肢しか残らなくなるケースも少なくありません。投稿者さんが義父に怒鳴られる前に、旦那さんが動くべきだったのでしょう。
義父の立場から見れば……
義父が投稿者さんに「もう来るな」と言った背景には、義母の扱いに日頃から苦労している事情も推測されます。
『義父も投稿者さんが悪くないのは理解していても、飛び火するからイヤなのだよ』
『義父目線になると、たぶん普段から義母の対応にかなり苦労している。投稿者さんが喧嘩して帰ったあとも、大変なのだと思うよ』
つまり義父にとっては嫁の肩を持つかどうかよりも、「これ以上トラブルを起こさないこと」が最優先だった可能性があります。
合わない相手とは距離を取るのが最善
最終的にママたちが勧めたのは、行かない選択でした。感情的になりやすい義母と、反論せずにいられない投稿者さん。両者の相性は悪く、義父も含めて関係改善は難しいとみられます。旦那や子どもが行きたければ任せるけれど、投稿者さんはお互いのために行かない、と割り切ることが、精神的な負担を減らす方法かもしれません。
義実家とのつき合いは、相手との距離の取り方で結果が大きく変わります。合わない相手とムリに歩み寄ろうとして消耗するより、適度な距離を保つ勇気もまた、円満な家族関係を守るためのひとつの選択肢なのでしょうね。