¥È¥±¥ë¤¬ÂçÃÀÍ½ÁÛ¡ª¡Ö»°Ïº¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬¹ß³Ê¥Õ¥é¥°¡×Àêµò¥·¥êー¥ºËÜÅö¤Î°Ç¤ËÇ÷¤ë
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀêµò¥·¥êー¥º¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë»á¤¬¡¢ºÇ¿·Æ°²è¡Ø¡ÚÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Û¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥Í¥¿¥Ð¥ì´¶ÁÛ ²ÃÆ£À¶»ËÏº¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ö»°Ïº¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¡×¤Î°ÕÌ£¡ª ºÇ½ª²ó·ëËöÍ½ÁÛ ÉúÀþ²ó¼ý Àêµò¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¸ø³«¡£²ÃÆ£À¿ÆóÏº¤¬¸ø¼°X¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö»°Ïº¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ò¥ó¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÁªµó¡ÙºÇ½ª²ó¤Î¹ÔÊý¤È¥·¥êー¥ºÁ´ÂÎ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÈ¼«¤ÎÂçÃÀÍ½ÁÛ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö»°Ïº¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ö¤¤¬¼«»¦Ì¤¿ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»°Ïº¤¬ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÂçÏÂ¤òÆ¨¤·¤¿ÀÕÇ¤¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¼¡²óºî¤Ç¤Ï»°Ïº¤Ï¹ß³Ê¤ä°ÛÆ°¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·Ù»¡¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿ä»¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·Ù»¡¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à°Ç¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»°Ïº¤ÎºÊ¡¦Í¥»Ò¤¬»ö·ï¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¶ÉÁªµó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÍÊª¤«¤é¼¡²óºîÅÐ¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò4Âò¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖYouTube¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤¼¤Ò¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö²áµî¥·¥êー¥º¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤ä¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤ÎÆ°µ¡¡Ê°Ç¡Ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬Â³¤¯¤Ï¤º¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¥êー¥º¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤Ë¤Ï·Ù»¡¤¬ËÜÅö¤ÎÅ¨¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥·¥êー¥º´°·ëÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¡£¡ÖÉðÂ¢°Ê³°¤Î·Ù»¡¤Î¿Í´ÖÁ´°÷¤¬Å¨¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÅÀ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï³§¡¢±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òË½¤¯¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Î°Ç¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿·Ù»¡¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È·Ù»¡±¢ËÅÏÀ¤òÅ¸³«¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤ËÉðÂ¢¤òºÆ¤Ó°ú¤¹þ¤àÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤æ¤¦»Ò¤¬ÂçÏÂÂ¦¤Ë¤Ä¤¡¢ÉðÂ¢¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¹½¿Þ¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂçÏÂ¤Ï°¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜÅö¤Î°Ç¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¥·¥êー¥º¸ø³«Á°¤ËHulu¤ÇÂçÉÂ±¡Áªµó¤ä¿·¶õ¹ÁÁªµó¤ÎÉü½¬¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È²áµîºî¤Î°ìµ¤¸«¤ò¿ä¾©¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í´°·ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Öº£¸å¤âÁªµó¥·¥êー¥º¹Í»¡Æ°²è¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç·ë¤ó¤À¡£
¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¡Ö»°Ïº¤Î¥Ô¥¹¥È¥ë¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ö¤¤¬¼«»¦Ì¤¿ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»°Ïº¤¬ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¡×¡ÖÂçÏÂ¤òÆ¨¤·¤¿ÀÕÇ¤¤â½Å¤Ê¤ê¡¢¼¡²óºî¤Ç¤Ï»°Ïº¤Ï¹ß³Ê¤ä°ÛÆ°¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·Ù»¡¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿ä»¡¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·Ù»¡¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à°Ç¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»°Ïº¤ÎºÊ¡¦Í¥»Ò¤¬»ö·ï¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¡×¤È¤·¡¢º£¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¶ÉÁªµó¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¿ÍÊª¤«¤é¼¡²óºîÅÐ¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò4Âò¤Ç¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡ÖYouTube¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤¼¤Ò¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö²áµî¥·¥êー¥º¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤ä¡¢ÈÈ¿ÍÂ¦¤ÎÆ°µ¡¡Ê°Ç¡Ë¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤¬Â³¤¯¤Ï¤º¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¥êー¥º¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤Ë¤Ï·Ù»¡¤¬ËÜÅö¤ÎÅ¨¤È¤·¤Æ¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂçÃÀ¤Ê¥·¥êー¥º´°·ëÍ½ÁÛ¤òÈäÏª¡£¡ÖÉðÂ¢°Ê³°¤Î·Ù»¡¤Î¿Í´ÖÁ´°÷¤¬Å¨¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÅÀ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁªµó»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï³§¡¢±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òË½¤¯¤¿¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Î°Ç¤È¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¤ò±£¤·¤Æ¤¤¿·Ù»¡¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È·Ù»¡±¢ËÅÏÀ¤òÅ¸³«¡£Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤ËÉðÂ¢¤òºÆ¤Ó°ú¤¹þ¤àÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤æ¤¦»Ò¤¬ÂçÏÂÂ¦¤Ë¤Ä¤¡¢ÉðÂ¢¤¬»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¹½¿Þ¡×¤À¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂçÏÂ¤Ï°¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜÅö¤Î°Ç¤òË½¤¯¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿·¥·¥êー¥º¸ø³«Á°¤ËHulu¤ÇÂçÉÂ±¡Áªµó¤ä¿·¶õ¹ÁÁªµó¤ÎÉü½¬¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È²áµîºî¤Î°ìµ¤¸«¤ò¿ä¾©¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í´°·ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢¡Öº£¸å¤âÁªµó¥·¥êー¥º¹Í»¡Æ°²è¤òºî¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ä´¶ÁÛ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç·ë¤ó¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¥È¥±¥ë¤¬¸ì¤ë¡ÖÌÜ¹õÏ¡¤ÎÌò¤Ï¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡×Àâ¡ª¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¸¶ºî¤«¤éÂçÃÀ¹Í»¡
¥È¥±¥ë»á¡Ö°ì¸«Ìµ°ÕÌ£¤Ê²ñÏÃ¤¬ÉúÀþ¤Ë¡ª¡×¥Æ¥ìÅì¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥·¥Ê¥ó¥È¥íー¥×¡Ù¸«¤É¤³¤íÅ°Äì¹Í»¡
¥È¥±¥ë¤¬ÂçÃÀ¹Í»¡¡ª¡Ö¼Ì³Ú¡á¤Æ¤¤Àâ¡×¤òÄó¾§¡¢Âç²Ï¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤ë
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£