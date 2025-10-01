総事業費540億円が水の泡？羽田空港直結の巨大施設が“ガラガラ”な理由、あなたはまだ知らない？
YouTubeチャンネル「ローエの建築都市解説」が公開した動画「【540億円の末路】羽田空港にあるのにガラガラ…巨大複合施設が“廃墟”と呼ばれる理由」で、2023年にオープンした羽田空港直結の巨大複合施設「羽田イノベーションシティ」が、なぜ閑散としているのか、その背景が詳しく解説されている。
動画は、総事業費約540億円を投じ、「先端技術と文化の発信拠点」をコンセプトに国家戦略特区にも指定された同施設が、「駅直結という高リッチ」にもかかわらず、平日の夕方や連休中でも閑散としている衝撃的な映像から始まる。SNS上でも「怖いほど人がいない」といった声が上がっており、その実態を検証すべく、施設の成り立ちから構造までを深掘りしている。
施設の規模は延床面積約13万?で、コンビニ650〜870店舗分に相当する広大さだ。しかし、一般的な商業施設と異なり、「12棟が独立し、それぞれがデッキでつながる」という構造が特徴。動画では、この「最近の再開発では珍しい」構造が、人の流れを分散させ、閑散とした印象を与えている一因ではないかと指摘する。
さらに、テナントの苦戦ぶりも浮き彫りに。アニメグッズなどを扱う「駿河屋」がすでに撤退した事実を挙げ、インバウンド需要を見込んだ出店だったが、「空港の敷地内という好立地でさえ続けられなかった厳しい現状」を物語っていると分析。一方で、唯一賑わいを見せるのが、滑走路を望む絶景スポット「足湯スカイデッキ」だ。飛行機が間近で見られるとあって、多くの人で賑わっており、施設全体の閑散とした雰囲気とは対照的な様子が紹介されている。
動画の最後では、商業施設としては苦戦しているものの、同施設がオフィスや研究開発拠点の機能も持ち合わせている点に言及。「ガラガラに見えても集客数は少なくない」というデータも示し、商業的な側面だけで「失敗」と断じることはできないと結論付けている。とはいえ、多くの課題が残るこの巨大プロジェクトが今後どう進化していくのか、注目が集まる。
