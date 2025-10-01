【難読漢字】駅名当て　馬の仲介業者が住んでいました

全国には数多くの難読駅名が存在します。本コーナーでは、読み間違いが多い難読駅名を名前の由来だけではなく、特産品や地元グルメ情報とともにご紹介します。

正解：ばくろちょうえき

馬喰町駅は、東京都中央区にあるJR総武快速線の地下駅です。都営新宿線の馬喰横山駅や都営浅草線の東日本橋駅とは地下通路でつながっており、乗り換えに便利な駅です。

海抜マイナス27.14mという深さにあり、かつては国鉄でもっとも低い位置にある駅として知られていました。現在も地下水が流れる音が聞こえるほど水脈が豊富で、駅構内には長野県の野辺山駅との友好関係を示す白樺のオブジェが設置されています。

地名は、博労頭（馬の仲介業の責任者）である高木源兵衛や富田半七が住み、馬場を管理していたことに由来します。もともとは「博労町」と表記されていましたが、正保年間（1645〜1648年）に「馬喰町」と改められたとされています。

周辺には問屋街としての歴史を色濃く残す街並みが広がり、現在も繊維製品や洋品雑貨の卸売業が集積しています。

隅田川にかかる風情ある柳橋は、江戸時代から続く花街の面影を残し、現在も屋形船が行き交う景色を楽しめます。

馬喰町駅周辺には個性豊かなグルメスポットが多数あります。なかでも、海鮮好きには「おさかな本舗 たいこ茶屋」がおすすめ。刺身食べ放題のランチが名物で、マグロや旬の魚介を心ゆくまで堪能できます。

ジビエ料理に挑戦したいなら「ジビエ串 ニューバクロ」へ。鹿や猪、ラクダなど珍しい肉を串焼きで楽しめる個性派居酒屋です。

