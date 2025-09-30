ブレイク中の若手俳優・本田響矢が、旅バラエティ番組『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）に初登場！ 触りたくなるプリップリのお尻とお腹が魅力的な、“大好きなかわいい子たち”に夢中になった。

本田響矢といえば、2024年放送のNHK連続テレビ小説『虎に翼』で話題に。同年放送のドラマ『波うららかに、めおと日和』では、ヒロインの夫で帝国海軍中尉・江端瀧昌役を務め、女性向け某ニュースメディアの「25年春ドラマ版・胸キュン男子」トップ10で1位に輝いた。

そんな人気急上昇中の本田は、『朝だ！生です旅サラダ』のロケで長崎県へ！ 彼が、「愛してやまないかわいい子たち」に会いに行ったのは、⻑崎ペンギン⽔族館。地球上に生息する18種類のうち9種類を飼育する、ペンギンの飼育種数が世界一多い水族館だ。

実は本田は、「⽔族館に⾏ったときは、ペンギンを見ている時間が半分は占めている」くらいペンギンが大好き。⻑崎ペンギン⽔族館でも、「ペンギンや！ かわいい～！」「お腹がプリンッとしていて手足が短い感じ、たまらんね！ フニフニしたいもん！」「お尻がたまにちょっと動くの。ほらほら！ かわい～あれがたまらん！」などと夢中に。興奮のあまり地元の福井弁を時折漏らし、「かわいい～！」と連呼した。

ペンギンたちへカメラを向けると、そのうちの1羽がそばにやってきたため、本田は「こんな近いの良いの？」「これは幸せだ～！」と大喜び。さらに本田は、バックヤードツアーでペンギンの雛を見学して、旅の思い出にショップでぬいぐるみを購入し、大好きなペンギンたちに終始ニッコニコだった。

子どものようにはしゃぐ本田に、ファンもニッコリ。X上は、「ペンギンにメロメロな響矢くんにメロメロです……」「『たまらない……』こっちのセリフだわ！」「終始『かわいい』って心を射抜かれている響矢くんがいっっっちばんかわいい」「2つのぬいぐるみを並べても響矢くんが1番かわいいですから～」「えーんかわいい。響矢くんと水族館デートしたらこんなお姿が見られるのかな」といった声で盛り上がった。

なお、本田の長崎旅VTRは、9月27日に生放送された『朝だ！生です旅サラダ』で紹介された。

