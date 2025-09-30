藤本タツキ『チェンソーマン』（集英社）の中でも高い人気を誇るエピソードを映画化した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。上映開始から10日程で興行収入29.8億円を突破するなど、大きな話題を呼んでいる本作。物語の鍵を握る少女・レゼが複数の雑誌の表紙などに登場している。

【画像】『チェンソーマン』レゼが表紙を飾った「MEN'S NON-NO」ほか

レゼが表紙を飾った雑誌の1つがファッション誌「MEN'S NON-NO（メンズノンノ）」2025年10月号（集英社）。レゼ篇において、デンジの心を揺さぶる女性として描かれるレゼ、そしてマキマ。このたびの表紙は原作漫画・第43話「ジェーンは教会で眠った」で描かれたレゼとマキマが相対する見開き部分を彷彿とさせるイラストであろう。

そのほかにも「CUT」2025年10月号（ロッキングオン）、「月刊TVガイド」2025年11月号（東京ニュース通信社）のバックカバーにレゼが登場している。「CUT」では白い花を持つレゼ、『月刊TVガイド』ではデンジと2人でピースサインを向けるレゼの姿が描かれた。

レゼとデンジが出会った土砂降りの雨の日。電話ボックスで雨宿りをするなか、デンジはレゼに1輪の花をプレゼントした。その花びらの色は劇場版で白く塗られており、「CUT」ではレゼの手に、「月刊TVガイド」ではレゼの胸元に飾られている。

白い花びらを胸元につけたレゼと対比するかのように描かれる、デンジの胸元につけられた、鮮やかな赤色の花。その詳細を記すことは控えるが、レゼ篇において「花」はレゼとデンジの関係を象徴する、極めて重要なモチーフであることは間違いない。現に入場者特典第1弾として配布された小冊子のタイトルは『恋・花・チェンソー・ガイド』だ。

加えて9月29日に発表された入場者特典第2弾のミニ色紙風カードでは、おおきな花束を持つレゼ、そしてレゼをお姫様だっこするデンジの姿が描かれている。劇中の花が描かれている描写に注目すると劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をより一層楽しめるかもしれない。

ちなみに雑誌の表紙を飾ったのはレゼだけではない。9月5日に発売された「ダ・ヴィンチ」2025年10月号（KADOKAWA）の表紙は早川アキが飾っている。過去をさかのぼると、TVアニメ版が放送された2022年秋季に発売された「anan」No.2323増刊号（マガジンハウス）でも髪を下ろしたアキの姿が描かれた。

デンジの、ひと夏の恋模様が描かれるレゼ篇において、スポットライトがつよく当てられるのはデンジとレゼの2人だ。ただ、レゼ篇前の任務にて上司である姫野を亡くしているアキが、負傷したデンジを連れて「アイツにデンジをやるわけにはいかない」と感情を露わにするシーンは、「ダ・ヴィンチ」「anan」でも見せたクールな表情とも違う、レゼ篇の見どころの1つであるはず。

デンジとレゼ、アキなど、それぞれの思いが交錯する劇場版『チェンソーマン レゼ篇』。爆弾のように、もしくは台風のように、はたまた花火のように、見る者に強烈なインパクトを与え、過ぎ去っていく。

（文=加藤かづき）