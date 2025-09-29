この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルにて、「ストレスで胃が痛いときの治し方！たった3分、手のひらを押すだけ！」というタイトルで動画を公開した手もみセラピストの音琶麗菜氏。ストレス由来の胃の違和感に対し、日常に取り入れやすい手もみセラピーの手順をわかりやすく伝えている。



導入では、胃腸の不調が口周りの表情に影響し、ほうれい線が深く見えやすい点に触れつつ、内側のケアが外見にも波及する可能性を示す。単なるリラックスではなく、手順を踏んで扱えるセルフケアとしての位置づけが明確である。



実践は2つの反射区が軸だ。まず「胃の反射区」。場所は両手の人差し指と親指の間の水かきの最もへこんだ箇所。親指の腹で垂直に7秒押すのを3回繰り返すのが基本で、反対の手も同様に行う。押し方は好みに合わせて調整でき、親指の角や、人差し指を曲げた硬い面を使う方法も示される。棒を使う場合は面の広い側でやさしく当て、寝かせ気味にして押すと手を守りやすい。強さは「強ければよい」という発想を避け、違和感のない範囲で行うことが前提だ。



次に「大脳の反射区」。親指の先端側を目安に、人差し指を曲げた角で7秒押すのを左右それぞれ実施する。1か所に固定せず、少し位置をずらしながら3か所をまんべんなく刺激するやり方が紹介される。ストレスが気になるときは、この大脳の反射区を組み合わせることで、全体の緊張に向き合いやすくなるという視点がわかりやすい。棒を使う際は細い側を軽く握って当て、基本の「7秒×3回」を保つ。



頻度の目安は、1つの反射区につき7秒押しを3～5回、これを1日に3～5回。実践後は水分補給を意識し、無理な力で押しすぎない配慮を続けることが前提である。食べ過ぎが原因のときは、胃の反射区に加え、その下にある「十二指腸」にあたる部分もセットで扱うと流れが整理しやすい。



道具は、ツボ押し棒を例に、太い側は広い反射区、細い側は狙いを定めたい場面に向くという使い分けが示される。3分前後で一通りの流れをなぞれる構成のため、スキマ時間にも取り入れやすい。実演の手の角度や圧のかけ方、位置の見つけ方などは映像での動きが把握しやすく、手元を見ながら進めると迷いにくい。さらに詳しい体の使い方や押すリズムは動画内の実演が参考になる。



最後に、押す強さの加減・回数の目安・水分補給という基本3点を守る姿勢が繰り返し述べられている。日々のセルフケアとして負担を増やさない工夫が随所にあり、続けるイメージを持ちやすい構成だ。短い時間で流れを確認したい人には、実演の手元をそのまま真似できる内容が役立つ。本編は、日常のセルフケアをやさしく整えたい人にとって取り入れ方の有用な指針となるはずだ。