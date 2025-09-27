Photo: 山田洋路

2025年9月12日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

スマホの翻訳アプリはとても賢く進化していますが、いざというときに起動に手間取ったり、会話の自然な流れを妨げてしまったり…といったもどかしさも。

そんなシーンでの「あと1歩感」を橋渡しするのが、スマート翻訳機「Wooask A8」です。

この記事では、実用的なスピード感の音声翻訳から、旅のプランの相談相手にもなるChatGPT連携まで、実際に使って感じた本機の魅力をご紹介していきます。

手に収まるサイズ感。直感的に操作できる

Photo: 山田洋路

製品を手に取って最初に「これ、思ったよりいい」と感心したのは、その心地よいサイズ感でした。「Wooask A8」のコンパクトなボディがしっくり手に馴染んで扱いやすく、ポケットやバッグの隅に入れておいても気にならない軽さも魅力的です。

Photo: 山田洋路

特に好感が持てたのが、翻訳の際に使う物理ボタン。タッチスクリーン上のボタンとは別で、プッシュしたときには確かな触覚フィードバックがあるので、咄嗟の会話で画面を見ずに操作するときに安心感を与えてくれそうです。

ボタン配置もシンプル。左の側面には電源と音量、右手に持ったときに親指が触れる右の側面には「A」と「B」2つの翻訳ボタンを搭載していて、まさに操作が直感的なんです。

音声認識速度は最短0.5秒！会話もなめらかに進みそう

Photo: 山田洋路

このデバイスの核となる「音声翻訳」機能を試すべく、英語話者とのコミュニケーションで時事ニュースを話題にする場面を想定してみました。

日本語で話す側のボタンを押し、「最近のニュースで気になるものはありましたか？」と話してから指を離す。すると、一息つく間もなく、クリアな音声で翻訳音声が流れ始めます。

メーカー公称の音声認識速度は最短0.5秒。実際に使ってみると、数字通りのスムーズさが感じられました。これは、相手を待たせるストレスを減らすうえで、非常に重要なポイントですね。

もちろん双方向翻訳に対応しているので、相手からの返答もボタン1つで即座に日本語に変換されます。この一連の流れがとても自然で、会話のキャッチボールが途切れることがなさそうです。

英語のYouTubeやPodcastも日本語訳で耳から楽しめる

Photo: 山田洋路

「Wooask A8」が面白いのは、イヤホンがセットになっていること。「イヤホン翻訳」機能を使えば、わざわざボタンで切り替えることなく、2つの言語を識別して自動で文字/音声翻訳してくれます。

試しにYouTube動画を流すと、イヤホンから日本語訳がストリーミング再生されました。両手がフリーのまま翻訳を聞けるので、作業中にインストラクションを理解するときなんかにも役立ちますし、片側ずつイヤホンを装着しての会話にも便利そうです。

個人的には、スマホと別に翻訳機がある点が思いのほか重宝。英語Podcastを流しっぱなしにしつつ、「Wooask A8」をスマホの傍に置いておくと、イヤホンからは日本語訳が常に流れてきます。

Photo: 山田洋路

さらにユニークなのが、ChatGPTとの連携機能です。試しにポートランドの観光スポットを尋ねると、翻訳結果ではなく、具体的な候補をいくつか提案してくれたんです。ここまでくると、翻訳機というより現地の情報に詳しいパーソナルアシスタントのよう。

道案内から文化的な質問まで、旅先での「知りたい」に即座に応えてくれるこの機能は、右も左もわからない土地での心細さを和らげてくれるに違いありません。

Photo: 山田洋路

これ以外にも、「Wooask A8」は議事録を取るときなんかにもお役立ちの「録音翻訳」機能や、Wi-Fiの繋がらない場所でも翻訳できる「オフライン翻訳」機能も搭載で対応力が高いです。海外旅行からビジネスコミュニケーション、語学学習にまでに活用できる心強い翻訳パートナーをポケットに入れておいても、損はないんじゃないでしょうか。

言葉がすんなり理解できるだけで、旅はもっと楽しく、ビジネスはもっとスムーズになります。コミュニケーションの世界を広げる小さな1台が、次の挑戦の背中を押してくれるはず。

スマート翻訳機「Wooask A8」の多彩な機能は以下ページよりチェックしてみてください。

＞＞累計金額1億1千万円超のWooaskブランド初！ChatGPT搭載！音声翻訳機「Wooask A8」

Photo: 山田洋路

Source: CoSTORY