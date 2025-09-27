¡ÚMLB¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿Íµ¤¾ÚÌÀ¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÇä¤ê¾å¤²3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¡Ä¡Ä»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡¡¥Õ¥êー¥Þ¥ó3°Ì¡¢¥Ù¥Ã¥Ä4°Ì¤È¥É¥¸¥ãー¥¹Àª¤¬·òÆ®
MLB¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢º£µ¨¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¾å°Ì20Áª¼ê¡Ë¤òÈ¯É½¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬Æþ¤ê¡¢Î¾¥êー¥°¤ÎMVP¸õÊäÉ®Æ¬¤¬¤³¤³¤Ç¤â¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£°úÂàÉ½ÌÀ¥«ー¥·¥çー¤â12°Ì
ÂçÃ«¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤Çµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê(2020～22Ç¯)¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸(17～19Ç¯)¡¢¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸ー¥¿ー(10～12Ç¯)¤È¤¤¤¦3¿Í¤Î¤ß¡£ÂçÃ«¤ÏÈà¤é¤ËÂ³¤¯»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤ò¥Þー¥¯¤·¤¿¡£
ÅöÁ³¤Î·ë²Ì¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï19¡¢20Ç¯¤Ï¥È¥Ã¥×20¤Ë¤âÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç½Ð¾ì¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤È¤È¤â¤ËÇä¤ê¾å¤²¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³5Ç¯´Ö¤Ç¥È¥Ã¥×¤Ë3ÅÙÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÏÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹Àª¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£3°Ì¤Ë¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡¢4°Ì¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Â³¤¡¢º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤â12°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¢£PCA¡¢¥¹¥ー¥ó¥º¤é¿·±Ô¤âÂæÆ¬
µÏ¿Åª¤Ê¥·ー¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ê¥Êー¥º¤Î¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¤Ï20°Ì¤Ë³ê¤ê¹þ¤ß¡¢ÂçÃ«¤ÈMVPÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¤Ï·÷³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¡ÖPCA¡×¤³¤È¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°³°Ìî¼ê¤¬16°Ì¡¢¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¤Î¼ã¤¹äÏÓ¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥ºÅê¼ê¤¬18°Ì¤Ë½éÅÐ¾ì¡£13°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó³°Ìî¼ê¤â´Þ¤á¡¢¿·±Ô¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¡£
¢£º£µ¨¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÇä¤ê¾å¤²¥é¥ó¥¥ó¥°
1°Ì¡§ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë
2°Ì¡§¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë
3°Ì¡§¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥êー¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë
4°Ì¡§¥àー¥ー¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë
5°Ì¡§¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥ê¥ó¥Éー¥¢¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë
6°Ì¡§¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë
7°Ì¡§¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥Ç¥Ðー¥¹¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë
8°Ì¡§¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ïー¥Ñー¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë
9°Ì¡§¥Û¥»¡¦¥¢¥ë¥È¥¥ー¥Ù¡Ê¥¢¥¹¥È¥í¥º¡Ë
10°Ì¡§¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
11°Ì¡§¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥¯ー¥Ë¥ãJr.¡Ê¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¡Ë
12°Ì¡§¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çー¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë
13°Ì¡§¥¸¥ã¥ì¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë
14°Ì¡§¥¨¥êー¡¦¥Ç¥é¥¯¥ëー¥º¡Ê¥ì¥Ã¥º¡Ë
15°Ì¡§¥Ö¥é¥Ç¥£¥ßー¥ë¡¦¥²¥ìー¥íJr.¡Ê¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¡Ë
16°Ì¡§¥Ôー¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢ー¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë
17°Ì¡§¥Ôー¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë
18°Ì¡§¥Ýー¥ë¡¦¥¹¥ー¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ìー¥Ä¡Ë
19°Ì¡§¥Þ¥Ëー¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë
20°Ì¡§¥«¥ë¡¦¥íー¥êー¡Ê¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë