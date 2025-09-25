追憶の怪異体験45篇を収録『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』刊行へ

蛙坂須美『こどもの頃のこわい話 きみのわるい話』（竹書房）が9月29日に発売される。

【写真】「あれはけして夢ではなかったーー。」追憶の怪異体験45篇

本書は幼少期に目撃した奇妙な光景、いま思い出してもぞっとする体験、それぞれが己の胸にあれは何かの勘違いか夢であったと封印してきた記憶を静かに呼び覚まし、聴き集めた怪異取材録。

“猿面の人物は相変わらず、タタタン、タタタン、と同じリズムで太鼓を叩き続けている。よく見れば、ジャングルジムの下のほうに犬用のリードみたいなものが結びつけてあり、その先にはこれもまた真っ赤な革製の首輪がつながっていた。猿なし猿まわし。そんな言葉を当時の康介さんが思い浮かべたかどうかは定かでないが、気味が悪いと感じたのは事実だ。おまけに、その太鼓の音を聞いていると、不思議と不安な気持ちになってくる。心拍数が増え、腋の下から汗がにじむ。腰から下の力が抜けて、体温が奪われていくようだ。「……あれ、ちょっとダメなやつかも。もう行こうぜ」”――「猿なし猿まわし」より

公園から聞こえる太鼓の音、そこには見えない猿をつれた猿面の男がいて……（「猿なし猿まわし」）。友人家族と行った異形の集う焼肉屋、そこで食べた定番メニューにないものとは（「焼肉ハナ」）。学級文庫にあった不気味な児童書、誰もがそんな本はなかったと言うのだが、一人だけ記憶を共有する子がいて……（「首のない女の子の話」）など、全45話が収録される。

本書の発売を記念して、著者の蛙坂須美のサイン会が10月3日（金）に機械書房（東京・水道橋駅最寄り）にて開催されるほか、機械書房で本書を購入すると蛙坂須美書き下ろし怪談が収録された特典ペーパーが配布される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）