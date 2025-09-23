沖縄で、いわゆる「リンゴ病」と呼ばれる伝染性紅斑が拡大し、保健当局が警報を発令した。

沖縄の中心都市・那覇市保健所は、最近、地域内で伝染性紅斑の患者が急増していると明らかにしたと、沖縄テレビなどが9月22日に伝えた。9月8日から1週間の間に報告された患者発生例が大幅に増え、基準値を超えたため、当局は注意警報を発令した。

両頬が赤くなる症状のため「リンゴ病」と呼ばれるこの病気は、ヒトパルボウイルスB19による疾患で、主に咳やくしゃみを通じて感染する。5〜16日ほどの潜伏期を経て微熱や頭痛などの症状が現れ、その後、両頬や手足などに赤い発疹が出るのが特徴だ。感染力は発疹が出る前が最も強く、その後はほとんど消失する。

乳幼児や子どもに多く発症し、流産や死産の原因となることもあるため、特に妊婦にとって危険とされる。妊娠初期3カ月以内に感染すると胎児の全身が激しくむくむ「胎児水腫」の発生確率が非常に高くなり、流産の可能性が最大19％に達するとの報告もある。実際、2011年にこの病気が流行した際には、一部の妊婦に流産や死産の事例が確認された。

那覇市保健当局は、感染予防のために手洗いやマスク着用など基本的な個人衛生対策を徹底してほしいと呼びかけた。この病気については特別な治療薬がなく、かゆみがある場合はぬるま湯で入浴すると症状の緩和に役立ち、関節痛や微熱を伴う場合は解熱鎮痛剤の服用で対処できる。