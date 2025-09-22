「子どもの感性を否定しない」母の理念を崩壊させた“子の発言”に1万いいね「あるある」「止めて正解」【ママリ】

子育てあるある？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、篠原かをり(@koyomi54334)さんの投稿です。

子育てをしていると「できるだけ子どもの感性を否定しない」「個性を伸ばしてあげたい」と思う親御さんは多いのではないでしょうか。今回Xで話題になったのは、篠原かをりさんの育児に関するツイートです。それがこちら。

こどもの感性を否定せずに育てたいと思ってたけど、お風呂ガブ飲みして「おいしい！！！」と言われた時は思わず「おいしくない！！！」って言っちゃったな

この正直すぎるエピソードにはクスっと笑ってしまいますね。子どもの世界観を大切にしたい気持ちと、現実的な安全面での親の判断として正解です！



この投稿には「あるあるですね」「それは止めて正解だと思います。楽しく面白く（？）子育てされているようで良かったです！」といったリプライがついていました。笑いと共感を呼ぶエピソードでした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）