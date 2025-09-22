¡Ö¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤¹¤Ê¡ª¡×ÆÍÁ³¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿20ÂåÃËÀµÒ¤Ëµ¡Æâ¤ÏÁûÁ³¡Ä¡ÖÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¡¡¿·´´Àþ¤ä¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëºÂÀÊ¤Î¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¡£ÅÝ¤¹ºÝ¤Ë¸å¤í¤Î¾èµÒ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌµ¸À¤ÇÅÝ¤¹¾ì¹ç¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀåÂÇ¤Á¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¤¯°ìÉô¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤«¤éÌó7Ç¯Á°¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¹Ô¤¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤ÇÃæ·ø¾¦¼Ò¥Þ¥ó¤ÎÊÆÂ¼À¿Ìé¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦49ºÐ¡Ë¤¬Áø¶ø¤·¤¿¸½¾ì¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸°×¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢¡Á°¤Î¾èµÒ¤¬¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÃË
¡Ö¸«¤¿´¶¤¸¤Ï»ä¤ÈÆ±À¤Âå¡£¸ÀÍÕ¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤é¤·¤ÆÂæÏÑ¤«¹á¹Á¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤ËA¤µ¤ó¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤¬¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤½¤¦¤È¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸å¤í¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎB¤µ¤ó¤¬ÆÍÁ³¡¢Á°¤Î¥·¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤â·ã¤·¤¯Ã¡¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤Ëµ¡Æâ¿©¤âÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¡¢¾ÈÌÀ¤âÇö°Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ï´°Á´¤Ë¤ªµÙ¤ß¥â¡¼¥É¡£¼þ¤ê¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾èµÒ¤¬¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡A¤µ¤ó¡¢B¤µ¤ó¤È¤â¤ËÁëÂ¦3Îó¥·¡¼¥È¤Î¿¿¤óÃæ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢ÊÆÂ¼¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÄÌÏ©¤ò¶´¤ó¤ÀB¤µ¤ó¤Î1Îó¸åÊý¤Î¥·¡¼¥È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ã¤·¤¯Ã¡¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ËÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡Ä
¡Ö»ä¼«¿È¡¢½ÐÄ¥¤ÇÈô¹Ôµ¡¤ä¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¿Í¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£ºÂÀÊ¤òÃ¡¤«¤ì¤¿A¤µ¤ó¤Ï²¿»ö¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¤¹¤°¤Ë¸å¤í¤ò¿¶¤ê¸þ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È²Ã³²¼Ô¤Ç¤¢¤ëB¤µ¤ó¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¡Ø¥·¡¼¥ÈÅÝ¤¹¤Ê¡ª¡ÙÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢A¤µ¤ó¤ÏÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¤Î½÷ÀµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ò¸Æ¤Ó¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¡£Ä¾¸å¡¢Èà½÷¤ÏB¤µ¤ó¤òÃí°Õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¾õ¶·¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£A¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¼Ô¤ÏÀè¤Û¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃ¡¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Â¤Ç¥·¡¼¥È¤ò²¡¤·ÊÖ¤·ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢¡·ë¶É¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤»¤Ê¤¤A¤µ¤ó
¡¡A¤µ¤ó¤ÏºÆ¤Ó¿¶¤ê¸þ¤¤¤Æº¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤âº£ÅÙ¤Ï¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤»¤º¡¢Äü¤á¤¿¤Î¤«¤â¤¦¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎ¾ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï±ü¤µ¤ó¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤¬¤³¤Î2¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢B¤µ¤ó¤ÏÎ¾ÎÙ¤Î¾èµÒ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é1¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À¡£¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤½¤¦¤È¤·¤¿ÄøÅÙ¤Ç¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¢¡¥ä¥«¥é·Ï¾èµÒ¤«¤éÆÍÁ³¤Î¸ý·â
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÏ¢¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¼þ°Ï¤ÎºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤´¤¯°ìÉô¤Î¾èµÒ¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤ä¤Ð¤¯¤Í¤§¡©¡¡ÀäÂÐ¥¢¥¿¥Þ¤ª¤«¤·¤¤¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£À¼¤Î¼ç¤ÏÊÆÂ¼¤µ¤ó¤Î1ÎóÁ°¤ËºÂ¤ëÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÊý¤â20Âå¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤é¤·¤ÃËÀ¤â¡Ø¤¦¤ï¤¡¡¢¥Þ¥¸¤â¤ó¤Î¥¯¥º¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡²¶¤À¤Ã¤¿¤é¤¢¤ó¤ÊçÓ¤á¤¿¿¿»÷¤µ¤ì¤¿¤é¤½¤Î¾ì¤Ç¥Ü¥³¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯ÅÓÃæ¡¢¤³¤Î2¿Í¤ò¥Á¥é¸«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥¬¥é¤Î°¤½¤¦¤ÊÉ÷ËÆ¡£ÆùÂÎÏ«Æ¯·Ï¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¿ÈÂÎ¤Ä¤¤â¥´¥Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢·ÏÅýÅª¤Ë¤ÏBreakingDown¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥ä¥«¥é¤Ã¤Ý¤¤¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÃåÎ¦
¡¡¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈB¤µ¤ó¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢2¿Í¤òâË¤ó¤À¤¬°ì½Ö¤Ç»ëÀþ¤ò¸µ¤ËÌá¤·¤¿¤È¤«¡£
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î¥ä¥Ð¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³ä¤ËÉáÄÌ¤Ã¤Ý¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ð¥È¥ëËÖÈ¯¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¥ä¥«¥é·Ï¤Î¼ã¼Ô2¿Í¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¶½Ì£¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤ì°Ê¾åB¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£A¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤âÆÃ¤Ë²¿¤âµ¯¤³¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÃåÎ¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¢¡µÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÂÐ±þ¤ÏÀµ¤·¤¤¤«
¡Ö10»þ´Ö°Ê¾å¤â¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÁêÅö¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ËÃí°Õ¤Ç¤¤ëÍ¦µ¤¤¬¤¢¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÌ·Àè¤¬¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÒ¼¼¾èÌ³°÷¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£B¤µ¤ó¤Ë¤Ï°ìÅÙ·Ú¤¯Ãí°Õ¤·¤¿¤À¤±¡£A¤µ¤ó¤¬ºÆ¤ÓÁêÃÌ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬Æü·Ï¤Î¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ê¤éÂÐ±þ¤Ï¤â¤Ã¤È°ã¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÎÄ¹»þ´Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¥·¡¼¥È¸ÇÄê¤Ï¥¥Ä¤¹¤®¤ë¡£º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤ÏÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ºÇ¸åÊý¤ÎÎó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡ãTEXT¡¿¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡ä
¡½¡ÎÂç¹¥É¾µ»ö¡¦Ì¡²èÈÇ¡Ï¡½
¡Ú¥È¥·¥¿¥«¥Þ¥µ¡Û
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÎ¹¹Ô¡¢¥µ¥Ö¥«¥ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò°·¤¦¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥ê¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¹¥Êª¤Ï°ìÈÌÃË½÷¤Î¥¹¥«¥Ã¤ÈÏÃ¤ä¥È¥ó¥Ç¥â¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£4Ç¯Á°¤«¤éÅìµþ¤ÈÃÏÊý¤ÎÆóµòÅÀÀ¸³è¤òËþµÊÃæ¡£
