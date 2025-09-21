ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramにて、木村拓哉とかき氷を食す2ショット写真を公開した。

写真：かき氷を前にはしゃぐ木村拓哉＆ワンオクTaka

■Taka「ヨーロッパ前に日本で夏の思い出！」

『ONE OK ROCK DETOX JAPN TOUR 2025』を終え、10月6日からは『ONE OK ROCK DETOX European Tour 2025』へ突入するONE OK ROCK。つかの間の日本滞在を満喫すべく、かき氷を食べに行ったようだ。

Takaは「木村くんとカキ氷 ヨーロッパ前に日本で夏の思い出！ 最高でした！^_^ありがとうございます！」というメッセージとともに、木村との2ショットをはじめとする3点の写真を公開。

1点目はかき氷を前にテンションのあがったふたりが思い思いのポーズをとっての2ショット、続く2点目ではかき氷を食べ進めていくうちにこぼれてしまった部分もストローで器用に食すTaka、そして3点目はTakaが選んだかき氷の写真が並ぶ。

なお、木村拓哉も自身のInstagramのストーリーズにて美しい氷とかき氷機をとらえた写真を公開。「ご馳走様でした」と綴っている。

木村拓哉のストーリーズを見る

https://www.instagram.com/stories/takuya.kimura_tak/

■写真：かき氷を前にはしゃぐ木村拓哉＆ワンオクTaka

■写真：ふたりが訪れたかき氷店「ひみつ堂」