ÃÏµå¤Ë7ÈÖÌÜ¤ÎÂçÎ¦¤¬Â¸ºß¤·¤¿!? ³¤Äì¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¡¼¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡×
¤½¤â¤½¤âÃÏµå¤È¤Ï¡©¸µ¡¹¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ë¤¢¤ë¥¬¥¹¤ä¥Á¥ê¤À¤Ã¤¿¡ª¡¿¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ê1¡Ë
ÃÏµå¾å¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¤ï¤«¤ë¡©
»ä¤¿¤Á¤¬Æü¾ïÅª¤ËÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃÏµå¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÍý·Ï»¨³Ø¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÂÀÍÛ·Ï¤ò´Þ¤àÃÏµå¤ÎÎò»Ë¤«¤é¡¢Âç¼«Á³¤äµ¤¸õ¡¢Æ°¿¢Êª¡¢»ñ¸»¤Ê¤É¡¢ÃÏµå¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¿Ìä¤ò¥¹¥Ã¥¥ê²òÀâ¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï»¨³ØÁí¸¦Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¡ª7ÈÖÌÜ¤ÎÂçÎ¦¡Ö¥¸¡¼¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡×¤¬Â¸ºß¤·¤¿!?
1990Ç¯Âå¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿´ÑÂ¬±ÒÀ±¤Ë¤è¤ë³¤ÄìÃÏ·ÁÄ´ºº¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅìÂ¦¤Î³¤ÄìÌó1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃÏÅÀ¤«¤é¶Ã¤¯¤Ù¤¤â¤Î¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂçÎ¦¤ÎÌó6³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢Ìó490ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤â¤ÎÌÌÀÑ¤ò»ý¤ÄÂçÎ¦¤¬¿åË×¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÃÏµå¤Ç7ÈÖÌÜ¤ÎÂçÎ¦¤Ë¤¢¤¿¤ë¡¢¡Ö¥¸¡¼¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÂçÎ¦¤Ï¸½ºß¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤À¤±¤¬³¤ÌÌ¤è¤ê¾å¤ËÆÍ¤½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÂÎ¤Î94¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤¬¿åÃæ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤âÂçÎ¦¤È¤ß¤Ê¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¸¦µæ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÂçÎ¦À¤Ë¤·¤«´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤²ÖÖ¾¡Ê¤«¤³¤¦¡Ë´ä¤äÊÑÀ®´ä¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏµå¤ÎÉ½ÌÌ¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ³Ì¤Ë¤Ï¡¢¸ü¤µÌó6¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î³¤ÍÎÀ¤ÎÃÏ³Ì¤È¡¢¸ü¤µ30¡Á40¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂçÎ¦À¤ÎÃÏ³Ì¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¸¡¼¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤ÎÃÏ³Ì¤¬Ìó20¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢¤½¤Îº¬µò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¡¼¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Ìó8000ËüÇ¯Á°¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤äÆî¶Ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥´¥ó¥É¥ï¥ÊÂçÎ¦¤ÎÅìÂ¦ÉôÊ¬¤«¤éÊ¬Îö¤·¤¿¤¬¡¢Ìó2000ËüÇ¯Á°¤Ë¤Û¤ÜÁ´°è¤¬¿åË×¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¬Îö¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌ¤²òÌÀ¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¯¡¢Æó¤Ä¤Î²¾Àâ¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢ÃÏµåÆâÉô¤«¤é¹â²¹¤Î¥Þ¥ó¥È¥ë¤¬¾å¾º¤¹¤ë¥Û¥Ã¥È¥×¥ë¡¼¥à¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤òÆÍ¤¾å¤²¤ÆÊ¬Îö¤µ¤»¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥È¥ë¥×¥ë¡¼¥àÀâ¡×¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅìÂ¦¤Ç¤Ï³¤ÍÎÃÏ³Ì¤¬Î¦¤Î²¼¤ËÄÀ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î±ï¤¬²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤Ç°ú¤¿¤Ð¤µ¤ì¤ÆÊ¬Îö¤·¤¿¤È¤¹¤ë¡Ö¥í¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯Àâ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤É¤Á¤é¤ÎÀâ¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎµÄÏÀ¤Ïº£¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø¡á»¨³ØÁí¸¦¡¿¡Ø¿ÍÎà¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤ ÃÏµå¤Î»¨³Ø¡Ù