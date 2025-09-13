そうめん好きも思わず顔面蒼白？　真っ青な「蒼めん」爆誕

食卓に並んだ一皿のそうめん。その色があまりにも衝撃的であると、Xで大きな話題になっています。

青、しかもとびきり鮮やかなブルー。まるで夏空をそのまま閉じ込めたかのような「真っ青なそうめん」、通称「蒼めん」です。

投稿者はこの日誕生日を迎えたという、Xユーザーの「た ぬ」さん（以下、投稿者さん）。「色水でそうめん茹でたら着色するのかな？」と思いつきで試してみたところ、想像以上に青く染まってしまったのだとか。

使用したのはスーパーで売られているごく普通の食用色素。誕生日に合わせた特別な企画ではなく、本当に「ふとやってみた実験」だったといいます。

■ 気になるお味は？「普通の味でした」

その鮮やかすぎる見た目から「味も変わってしまったのでは？」と心配になりますが、「普通の味でした」と投稿者さん。めんつゆにつけて食べるというオーソドックスなスタイルで食べ、当たり前に完食したようです。

とはいえ、投稿者さんいわく「結果は分かったので、二度とやることはないと思います」と、実験はこれきりになるであろうことを示唆。見た目のインパクトに全振りした一皿は、食べるのにちょっとだけ勇気がいりますが、味が変わらないのであれば、たまにはほかの色で試してみるのも悪くないかもしれませんね。

投稿には14万件ものいいねと共に「青って食欲減退する色だそうで、ダイエット向きかも」「入ってないだろうけど、ミント味がしそう」といった声が寄せられています。思わず「そうめん好きも真っ青」と表現した投稿者のユーモアも相まって、多くの人を楽しませました。

た ぬさん（@thumb_tani）

（山口弘剛）

