スヌーピーの親友ウッドストック専門ショップに秋の新作登場！もこもこ刺しゅうクッションや紅茶巾着など全5アイテム
スヌーピーの親友である黄色い小さな鳥、ウッドストックをテーマにしたショップ「WOODSTOCK NEST Sweets & Goodies」から、秋の訪れを感じさせる新商品が登場。コーデュロイ素材のぬいぐるみや、ウッドストックと仲間たちをモチーフにした紅茶など、日常に小さな幸せを運ぶアイテムが勢ぞろい。2025年9月12日より全国の店舗とオンラインショップで販売中だ。
■秋らしい素材感が魅力！コーデュロイぬいぐるみ
まず注目したいのが、手のひらサイズの「コーデュロイぬいぐるみ」(2530円)。優しい手触りとウッドストックの愛らしい表情は、そばに置いておくだけで、ほっと心が和むアイテムになりそう。季節感のある素材で、お部屋の模様替えにもぴったり。
■3種のフレーバーが楽しめる！キャラクター別の紅茶巾着
続いて注目なのが、フレーバーティー入りの「紅茶巾着」(各1650円)。ウッドストックと仲間たちのイメージカラーに合わせたフレーバーティーで、ウッドストック(レモネード)、レイモンド(フレッシュベリー)、ハリエット(ベルガモットピーチ)の3種類が展開される。
巾着袋にはウッドストックたちのイラストがプリントされており、飲み終わった後も小物入れとして活用できる。ちょっとしたプレゼントや、自分へのご褒美にもおすすめ。
■タオルもクッションも文具も！暮らしに寄り添う3アイテム
ふわふわパイルが贅沢な「フェイスタオル」(1980円)は、ウッドストックの色んな表情が散りばめられたイエローと、気球に乗ったウッドストックが描かれたブルーの2種類のデザインを展開。朝の洗顔や入浴後など、毎日の生活シーンを明るく彩ってくれる。
「ダイカットクッション」(2750円)は、さらふわ生地の優しい手触りに、ウッドストック部分がもこもこの刺しゅうになっているのがポイント。ソファやベッドに置いて、リラックスタイムのおともに。
さらに「ジェットストリーム 4色ボールペン＆シャープ」(各1980円)も登場。黒・赤・青・緑のボールペンに加え、シャープペンも備え、1本あると重宝する優れもの。軸にはウッドストックのイラストがさりげなくデザインされており、勉強や仕事のモチベーションアップにも繋がりそう。
これらの新商品は、全国のWOODSTOCK NEST店舗のほか、公式オンラインショップでも購入できる。
■お散歩シーズンにぴったり！ミニジュートバッグのノベルティも
2025年9月12日より、5000円以上購入した人に、お散歩が楽しくなる季節にぴったりのミニジュートバッグをプレゼント！WOODSTOCK NEST全店舗およびオンラインストア(10時より配布開始)にて、1会計につき1個配布される。テイクアウトの当日レシート合算も可能なので、スイーツやドリンクと合わせてのお買い物もおすすめ。数量限定のため、気になる人は早めにチェックしてみて。
ウッドストックと仲間たちの愛らしいグッズに癒やされながら、日々の生活に「小さな幸せ」を取り入れてみてはいかが。新しい季節を、お気に入りのアイテムと一緒に楽しもう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
