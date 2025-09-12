この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フランスで日本人がこんな扱いをされるなんて…」と題された動画で、フロリアン氏が自身の体験と見解を率直に語った。動画冒頭、フロリアン氏は「もうほんまに全部差別。これはショックでしたな」と、現地の日本人YouTuber『日の丸日記』がフランスの若者グループから受けた差別的な扱いについて、率直なショックと憤りを表明している。

フロリアン氏は、フランスで日本人やアジア人が未だに偏見を受けやすい現実を指摘。「フランスの若者たちは、日本人と出会える貴重なチャンスを自ら無駄にしている」と述べ、「日本の若者は、やんちゃでも人種差別をしない。日本で体験したモラル教育の偉大さを世界に広めるべきだ」と、日本とフランスの価値観の差を強調した。

また、フロリアン氏は「アジア人は中国人だと決めつけられがちで、フランスの学校教育ではほとんどアジアについて学んでいない。本当にみんなアジアに興味がない」と、フランス社会の根本的な教育不足を痛烈に批判。さらに「自分はフランス人として恥ずかしい」と自身の出身国への複雑な感情も吐露した。

動画の締めくくりでフロリアン氏は「自身の子どもたちが日本でモラルを学んでいることは間違いではなかった」と語り、「みんな見てくれてありがとうございます、チャンネル登録もお願いします」と、呼びかけつつ動画を終えた。

フランス若者による差別の現場と教育の限界
学校教育だけでは学べぬアジア理解
別の良い出会いを願って動画を締めくくる

