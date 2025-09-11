【Pokemon LEGENDS Z-A】 10月16日 発売予定 価格： パッケージ版 7,128円 ダウンロード版 7,100円

ポケモンは、10月16日に発売を予定しているNintendo Switch 2/Nintendo Switch用アクションRPG「Pokemon LEGENDS Z-A」に登場する「メガカラマネロ」の紹介映像を、ポケモン公式YouTubeチャンネルにて公開した。

今回公開されたのは、ぎゃくてんポケモン・カラマネロがメガシンカした姿「メガカラマネロ」が攻撃する様子などを収録した紹介動画。また「メガカラマネロ」が登場する特別映像も公開されている。

【【公式】『Pokemon LEGENDS Z-A』紹介映像「メガカラマネロ」】

メガシンカにより、脳が肥大化し、身体が色鮮やかに光り輝いている

発光する指先からサイコパワーを放出し催眠をかける

触手を頭に刺し脳を刺激することで、サイコパワーは急速に向上

サイコパワーを凝縮し一気に解き放ち攻撃

色鮮やかに光り輝く身体！ 「メガカラマネロ」を紹介

「メガカラマネロ」は、ぎゃくてんポケモン・カラマネロがメガシンカした姿。メガシンカによって脳が肥大化し、サイコパワーが大幅に向上している。

ぎゃくてんポケモン・カラマネロ

メガカラマネロ

メガカラマネロ

分類：ぎゃくてんポケモン

タイプ：あく・エスパー

高さ：2.9m

重さ：69.8kg

強化されたサイコパワーにより、人格まで支配

メガシンカによって脳が肥大化し、大幅に向上したサイコパワーは身体から溢れ、光り輝いている。この色鮮やかな光には、強力な催眠術の効果をさらに高める作用があり、人格や記憶までもを自在に書き換え、別人のようにしてしまうほどの恐ろしい力を持っている。

高い知能とずる賢く傲慢な性格

ゆらゆらと動く発光する指先は周囲の生き物の感情をキャッチして読み取ることができ、高い知能で冷静に戦局を分析しながら、効率よく戦闘することを好む。

トレーナーすらも自分の駒として見ており、自分の意思に反するような指示をすると、たちまち催眠術をかけてくることもあるため、付き合うことが非常に難しいポケモン。

ミアレシティで、カラマネロが大流行！？ 「メガカラマネロ」が登場する特別映像公開中！

「メガカラマネロ」が登場し、人気爆発の真相に迫る特別なニュース番組を公開中。

【【公式】 カラマネロの人気爆発!? ミアレニュース放送中｜『Pokemon LEGENDS Z-A』】

画面は開発中のものです。一部を除き、ゲーム画面はNintendo Switch 2 Editionのものを使用しています。

