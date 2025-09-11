この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者・茂木健一郎氏が、『#脳教室　根拠のない自信があれば、自分にダメ出しできる』と題した動画を公開し、自信と自己評価に関する自身の見解を語った。「自分にダメ出しするのは、自信があってこそできるんですよ」と語る茂木氏は、自己成長の本質について深く掘り下げた。

茂木氏は「本当のダメ出しっていうのは、自信がないとダメ出しもできないわけですよね」と指摘。だからこそ「根拠のない自信を持てと、僕はよく言います」と強調し、「理由がある自信だったら意味がない」とあえて根拠のない自信の重要性を説いた。

続けて、「根拠のない自信を持て。それで、それを裏付ける努力をする」とコメント。「俺これやるぞとか、こうなるぞって言ったら、本当に思ってるんだったら、努力するはずじゃない？」と、想いと行動の関係性にも言及。また、「根拠のない自信を持ってたら、だって自分、よくするためにダメ出しできるよ。別にそれで俺自身揺るがないからっていうね」と、自信が自己否定を乗り越える強さになることを説いた。

茂木氏は「根拠のない自信を持ってるからこそ、ダメ出しができるという、そういう人になってほしいな」と視聴者にエール。「自分に自信あるでしょ。根拠のない自信あるでしょ。だから自分にダメ出しできるよね。頑張ろう。頑張ろう」と、動画を力強い言葉で締めくくった。

