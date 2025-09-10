BE:FIRST（ビーファースト）のRYUHEI（リュウヘイ）と三浦大知によるダンスチャレンジ動画が「レベチすぎる」と話題を集めている。

【動画】リュウヘイと三浦大知が踊る「Secret Garden」 / 上手すぎる三浦大知のダンス集

■BE:FIRSTリュウヘイ、憧れの三浦大知とのダンスコラボに感激

ふたりが踊っているのは、BE:FIRSTの新曲「Secret Garden」。妖艶な振り付けが特徴的なR&Bチューンだ。BMSGが主催するオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』の課題曲としても使用されている。

三浦はTシャツにパンツというラフな服装だが、振付を完璧に自分のものにし、流れるようなダンスを展開。終始余裕を漂わせながら、リュウヘイと呼吸を合わせて軽やかに踊っていく。最後は三浦がリュウヘイの肩に手を置き、仲睦まじくコミュニケーションして笑顔を見せた。憧れの人とのコラボに、リュウヘイは感慨深そうな表情を浮かべている。

SNSヤコメント欄では、三浦の見事なダンスに「TikTokで披露するクオリティ超えてる」「流れるようなダンス…本当にすごい人」「自分の曲みたいに踊りこなしてる！」「見てて本当に気持ちいい」「このクオリティ天才」「グルーヴ感が神様」「豪華なコラボ見れて幸せ」「やっぱりレベチなんだな」と、称賛の声が多数寄せられた。

■軽く踊ってるようで上手すぎ！な三浦大知のダンス