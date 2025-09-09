¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥µ¡¼¥É¥æ¥Ë¤Ï¡ÈÎÐ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Ë¡ª µì¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤âÉü¹ï¡ÖÅÁÅý¤È¸½Âå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¡×
¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï9Æü¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥µ¡¼¥É¥¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
º£µ¨¤è¤ê¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¥¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥«¥é¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê»þÂå¤Î°ì¤Ä¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢ÅÁÅý¤È¸½Âå¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤³¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1990Ç¯Âå¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊLFC¤È¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÇÛ¿§¤¬ÆÃÄ§¤À¡×
¤µ¤é¤Ë80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤âÉü¹ï¡£¡Ö²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤È¸½Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Introducing our 2025/26 @adidasfootball third kit. Inspired by the 90s.pic.twitter.com/YC48T34oDn— Liverpool FC (@LFC) September 9, 2025