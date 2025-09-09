旅行系YouTuber・おのだ、「カタール航空ファーストクラスでフルコース満喫」マイル活用術も伝授！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
人気旅行系YouTuberのおのだ氏が、動画「フィンエアー新ビジネスクラス＆カタール航空ファーストクラス搭乗記（ヘルシンキ⇒ドーハ⇒香港）【24時間贅沢移動】」を公開。
動画冒頭では「今回はフィンランド・ヘルシンキからドーハ経由で香港まで、ビジネスクラスとファーストクラスを体験するフライトの模様をお届けします」と説明し、贅沢な旅行の一部始終をVlog形式で発信した。
おのだ氏は、まずヘルシンキ・バンター空港からフィンエアーでドーハへ向かい、「特典航空券でもちゃんとビジネスクラスやファーストクラスが取れるアメリカン航空マイルは温度差が大きいけれどおすすめです」と自身のマイル活用術を紹介する場面も。「今回カタール航空のファーストクラスに他社マイルで乗れると知り、まさに飛びつきました」とも話し、上級クラスの予約術にも独自の視点を見せた。
フィンエアーの新しいビジネスクラス体験については「倒れないのが特徴で、フルフラットになる独特なシートだった」「食事も快適で、特にブルーベリージュースは美味」とレビュー。また、ドーハのハマド国際空港でのファーストクラスラウンジ「アルサファー」の様子について、「やっぱりここは世界一のラウンジだと思う。入室できる特別感が半端ない」と絶賛し、「贅沢な空間で思いっきりリラックスできた」と語った。
カタール航空ファーストクラスの機内では、「自分でもびっくりするほど快適」「キャビアから和牛までフルコースを堪能。これが60万円でも納得できる体験」と、圧巻のサービス内容や機内食のクオリティに率直な感動を表現。
動画のラストでは、「無事香港に到着しました。やっぱりカタール航空のファーストクラスがなくならなくて本当に良かった」と改めて贅沢移動の満足度を語り、「皆さんもぜひ機会があれば、ちょっといい格好をして旅に出てみてください」と視聴者に呼びかけて締めくくった。
動画冒頭では「今回はフィンランド・ヘルシンキからドーハ経由で香港まで、ビジネスクラスとファーストクラスを体験するフライトの模様をお届けします」と説明し、贅沢な旅行の一部始終をVlog形式で発信した。
おのだ氏は、まずヘルシンキ・バンター空港からフィンエアーでドーハへ向かい、「特典航空券でもちゃんとビジネスクラスやファーストクラスが取れるアメリカン航空マイルは温度差が大きいけれどおすすめです」と自身のマイル活用術を紹介する場面も。「今回カタール航空のファーストクラスに他社マイルで乗れると知り、まさに飛びつきました」とも話し、上級クラスの予約術にも独自の視点を見せた。
フィンエアーの新しいビジネスクラス体験については「倒れないのが特徴で、フルフラットになる独特なシートだった」「食事も快適で、特にブルーベリージュースは美味」とレビュー。また、ドーハのハマド国際空港でのファーストクラスラウンジ「アルサファー」の様子について、「やっぱりここは世界一のラウンジだと思う。入室できる特別感が半端ない」と絶賛し、「贅沢な空間で思いっきりリラックスできた」と語った。
カタール航空ファーストクラスの機内では、「自分でもびっくりするほど快適」「キャビアから和牛までフルコースを堪能。これが60万円でも納得できる体験」と、圧巻のサービス内容や機内食のクオリティに率直な感動を表現。
動画のラストでは、「無事香港に到着しました。やっぱりカタール航空のファーストクラスがなくならなくて本当に良かった」と改めて贅沢移動の満足度を語り、「皆さんもぜひ機会があれば、ちょっといい格好をして旅に出てみてください」と視聴者に呼びかけて締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
旅行系YouTuber・おのだ、JAL夏限定ファーストクラスを徹底体験「特典航空券が穴場すぎる！」
航空系YouTuberが検証 厦門航空ファーストクラス27万円「このフライト5回ビジネス乗れるのに…」の真相は
旅行系YouTuber・おのだが語る「プライオリティパス付きクレジットカード、本当に得なのはどれ？」
チャンネル情報
旅行系YouTuberのおのだです！飛行機、海外・国内旅行の動画を投稿中！1986年生まれ。神戸出身、現在は東京を拠点に活動しています。