「断捨離(R)」の第一人者であるやましたひでこさんと、終活漫画で人気を博す漫画家・コラムニストのカレー沢薫さんが、趣味が行き過ぎて大変なことになったオタクの部屋に突撃！ 断捨離と対極にあるオタクの習性に踏み込み、気分がアガるモノと暮らしのバランスを提案。
果たしてその集め方はモノを大切にしていると言える？ 自身はもちろん、オタクな家族のモノに悩まされている人は必見です。
※本記事はやましたひでこ原案・監修、カレー沢 薫漫画の書籍『オタクの断捨離 捨てられないオタクを救済！』から一部抜粋・編集しました。
■仕事道具は断捨離できても推しグッズを捨てられないオタク
BAパンダさんの困りごと
グッズを買って推しを支えるのが人生の喜び 毎日せっせとお布施をしています
■＜迷えるオタクを救済!＞やましたひでこのアドバイス
推し活に推しグッズ、それがなんであれ、人生で、そんなコト、そんなモノに出逢えた幸運に感謝ですね。
ハマる、夢中になる、そんな経験は、実は滅多にあることではないのですから。
それは、有り難いことに、私も同じ。
断捨離にハマり、断捨離に夢中になっている幸せな人間。
しかも、その断捨離は、自分で創り上げ、それを伝え、仲間を増やして分かち合うという最上級の喜びの中にある。
違いは、喜びグッズがいっぱい増えていくのか、好きなモノが厳選されて減っていくのか、現象が真逆だということだけ。
言い換えるならば、推し活とは運命的な出逢い、オタクとはとても恵まれた人生。
いえ、運命というよりは宿命!?
ならば、その宿命に喜んで身を投じ、『お布施』を存分にして、究極の願望『棺桶に4分の1スケールの推し』を叶えてまいりましょうか。
【著者プロフィール】
■やましたひでこ：クラター・コンサルタント。東京都出身、石川県在住。大学在学中に入門したヨガ道場で、心の執着を手放す行法哲学「断行・捨行・離行」に出逢う。その後、この行法を日常に落とし込み、片づけ術「断捨離」として応用提唱。2001年より、「断捨離セミナー」を全国各地で展開。
■カレー沢 薫：漫画家、コラムニスト。漫画「ひとりでしにたい」で、第24回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞。東京都写真美術館の広報誌別冊「ニァイズ」とコラボ中。
原案・監修＝やましたひでこ、漫画＝カレー沢 薫／『オタクの断捨離 捨てられないオタクを救済！』